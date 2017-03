Bắt nghi can buôn bán hơn nửa ký ma túy tổng hợp

Đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình, TP.HCM hiện đang mở rộng điều tra về đường dây buôn bán ma túy quy mô mà đơn vị này vừa khám phá.

Theo đó qua quá trình điều tra truy xét, ngày 8-4 trinh sát của đội CSĐT tội phạm về ma túy, công an quận Tân Bình đã phục kích, bắt giữ nghi can Nguyễn Hồ Bảo Tuấn (32 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Được biết, Tuấn bị bắt giữ khi điều khiển xe gắn máy đến bãi xe ở tầng trệt của một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình. Trinh sát thu giữ hơn 100gr ma túy, chứa trong hai bịch nylon, trong người của Tuấn. Khám xét nơi ở của Tuấn, công an còn thu giữ thêm bốn bịch nylon, chứa tổng cộng hơn 500gr ma túy tổng hợp.

Bước đầu Tuấn khai báo, được NTP (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) giới thiệu bán ma túy cho một người, chưa rõ lai lịch, đang trú ngụ tại khách sạn nói trên. Do đó thời điểm trên Tuấn mang theo 100gr ma túy đến giao cho người khách thì bị bắt giữ.

Cùng thời điểm bắt giữ Tuấn, công an cũng mời P về làm việc. Bước đầu P khai báo có quen biết Tuấn nhưng không biết Tuấn buôn bán ma túy. P khai báo, đến khách sạn gặp bạn thì bị công an kiểm tra, bắt giữ. “Test” nhanh đối với P, công an xác định người này dương tính với ma túy và hiện cho gia đình bảo lãnh để chờ làm rõ, xử lý sau.