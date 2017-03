Bắt nghi can là người yêu cũ của con gái nạn nhân vụ thảm sát

Hai nghi can này một bị bắt ở Hóc Môn (TP.HCM), một bị bắt tại Bình Phước.

Tối cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an cũng xác nhận đã khám phá vụ án thảm sát 6 người tại Bình Phước. Theo đó, ngày 10-7, Cục C45 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) bắt giữ một nghi phạm.





Người dân tập trung rất đông để chứng kiến lực lượng chức năng bắt giữ và khám xét phòng trọ của nghi can Tiến tại Nhị Bình, Hóc Môn. Ảnh: HT

Được biết, một trong hai nghi can là người yêu của con gái ông Lê Văn Mỹ, tên là Nguyễn Hải Dương, bị bắt ngay tại Bình Phước.

Nghi can còn lại tên là Vũ VănTiến, bạn của Nguyễn Hải Dương, bị bắt khi đang trốn tại huyện Hóc Môn (TP.HCM).





Nghi can Nguyễn Hải Dương. Ảnh: FB

Khu vực bắt giữ nghi can Tiến là phòng trọ số 5 thuộc dãy nhà trọ ở khu vực gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, Hóc Môn. Tiến là bạn của Nguyễn Hải Dương. Tiến bị bắt lúc 17 giờ chiều nay. Tại phòng trọ, công an đã thu giữ nhiều va li chứa tang vật của vụ án.

Bước đầu, Tiến thừa nhận cùng Dương sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ.







Nghi can Vũ Văn Tiến. Ảnh: FB



Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phía Nam xác nhận trong ngày 11-7, bộ công an phối hợp cùng công an Bình Phước sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin.

Trước đó, chiều tối ngày 10-7, một sốbáo mạng đưa tin về việc bắt hai nghi phạm trong vụ thảm sát. Tuy nhiên, trao đổi với PV vào khoảng 20g tối cùng ngày, Đại tá Trần Thắng Phúc- giám đốc Công an tỉnh Bình Phước khẳng định: “Hiện Ban Chuyên án vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án, thông tin bắt hai nghi phạm là không chính xác”.





Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 7-7, tại Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành) xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ chết thảm. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp công an tỉnh Bình Phước phá án. Nhiều mối quan hệ của nạn nhân đã được công an mời làm việc, xác minh.