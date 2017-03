Bắt nghi can làm giả rượu Chivas

Ngày 26-1, Công an quận 2, TP.HCM cho biết vừa phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM bắt giữ nghi can Phạm Thanh Phong (36 tuổi, ngụ quận 2) có hành vi sản xuất và tiêu thụ rượu giả nhãn hiệu nước ngoài.

Trước đó, công an phát hiện ông Phong có dấu hiệu nghi vấn nên theo dõi. Chiều 22-1, khi ông Phong vận chuyển năm chai rượu nhãn hiệu Chivas 38 thì các trinh sát kiểm tra.

Tại nơi ở của ông Phong, cơ quan chức năng thu giữ hàng chục vỏ chai rượu, nhãn mác ngoại, tem giả và nhiều dụng cụ sản xuất rượu giả. Ông này khai nhận mua rượu Remy đổ vào vỏ chai hiệu Chivas, dán tem giả mang đi tiêu thụ.



Số bột ngọt có dấu hiệu giả nhãn mác đang bị niêm phong. Ảnh: N.TÂN

Ông Phong đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 26-1, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết tiếp tục niêm phong gần 110 tấn bột ngọt có

xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan của Công ty Sài Gòn Ve Wong (1707, quốc lộ 1A, quận 12, TP.HCM).

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân của công ty sang chiết, đóng gói bột ngọt thành phẩm vào các bao bì ghi sản xuất tại Việt Nam. Trong khi toàn bộ số bột ngọt tại công ty được nhập từ Trung Quốc và Thái Lan, có dấu hiệu vi phạm nhãn mác, nguồn gốc, nơi sản xuất… nên cơ quan chức năng lập biên bản, xử lý.