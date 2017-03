Bắt nhóm “giết người vì nghi bị nói xấu”

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vừa bắt giữ Nguyễn Đắc Quốc (tự Heo, 25 tuổi), Nguyễn Sơn Rô (tự Canh, 21 tuổi) và Trần Quốc Long (tự Đen, 19 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Riêng nghi can Võ Văn Lộc (21 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh) được gia đình bảo lãnh nên công an cho tại ngoại, chờ làm rõ hành vi sẽ xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, như báo Pháp Luật TP.HCM thông tin, vào tối 17-8 nạn nhân Nguyễn Tấn Vinh cùng các bạn Trần Hùng, Nguyễn Xuân Thành đến quán ăn ở hẻm 130 đường số 12 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). đến 23 giờ cùng ngày, nhóm thanh niên gồm Rô, Long, Lộc đang ngồi nhậu ở nhà Quốc, 165 đường số 12 thì hết rượu. Rô đứng dậy đi bộ đến quán nạn nhân Vinh đang ngồi để mua thêm rượu. Tại đây, nhóm Vinh nói chuyện rất lớn khiến Rô bực tức. Lúc trở về nhà Quốc, Rô mang câu chuyện kể cho bạn mình biết và cho rằng nhóm Vinh nói xấu mình nên “rỉ tai” đồng bọn nhắc nhở. Lúc này Long đứng dậy đến gặp Vinh nói chuyện như tra khảo, hỏi dằn mặt sao nói chuyện lớn tiếng, gây ảnh hưởng xung quanh và khu phố. Vinh cố giải thích nhóm mình đang trả tiền, chuẩn bị về. Khi Vinh và bạn vừa dắt xe ra ngoài để rời quán thì bị Rô, Long lẫn Lộc xông vào đánh tới tấp. Thấy vậy, Quốc ở trong nhà cầm dao chạy ra chém vào đầu Thành buộc Thành phải tháo chạy vào quán nhờ ứng cứu.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến thanh niên tử vong (ảnh trên). Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Vinh sợ hãi tìm đường thoát thân nhưng vẫn bị truy sát đến cùng. Khi chạy đến cuối hẻm 130, Vinh ngã xuống thì bị Quốc cầm dao cùng đồng bọn rượt theo chém nhiều nhát. Long rút dao bấm thủ sẵn đâm tới tấp vào người khiến Vinh gục chết ở bãi đất trống. Tiếp đó, Hùng thấy bạn bị cố sát đã cầm cục gạch gần đó giải cứu. Tuy nhiên, chưa kịp ứng cứu đã bị nhóm Quốc dùng hung khí rượt đuổi đành tháo chạy.

Gây án xong, nhóm thanh niên rời hiện trường. Hùng và Thành trở lại tìm Vinh nhưng bất thành, liên lạc qua điện thoại không được nên đã về nhà.

Đến rạng sáng 18-8, những người dân cư ngụ phường Bình Hưng Hòa nhìn thấy một người nằm ở bãi đất trống tại hẻm 130 đường số 12. Qua kiểm tra, người này là Nguyễn Tấn Vinh đã tử vong, cơ thể có nhiều thương tích liền báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như gậy, dao cùng mã tấu. Bước đầu cơ quan công an xác định Vinh bị đâm nhiều nhát gây thủng phổi, tim. Theo thông tin, Vinh vừa chuyển về làm nghề in lụa, áo quần cho một cơ sở tư nhân gần nhà.

Cơ quan CSĐT quận Bình Tân cho biết đang củng cố hồ sơ ban đầu bàn giao các nghi can cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

XUÂN NGỌC