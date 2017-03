Bị chia tay, đánh bạn gái rồi lột quần áo giữa đường

Ngày 7-12, Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã lập hồ sơ chuyển nghi can Trần Anh Tuấn (31 tuổi, quê TP Hải Phòng) cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra do đã có hành vi làm nhục người khác.

Theo xác minh ban đầu, Tuấn và chị P. (24 tuổi, ngụ Bình Thuận) có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị P. đã chủ động chia tay với Tuấn. Mặc dù bị bạn gái chia tay nhưng Tuấn không chấp nhận và còn tìm cách gây sự với chị này.

Đêm 4-12, khi thấy chị P. đi chơi với nhóm bạn về trước cửa hàng của chị ở khu phố 7 (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), Tuấn đã chặn lại để gây chuyện. Tại đây Tuấn đã đánh đập bạn gái bầm tím người. Không những thế Tuấn còn lột hết quần áo của cô gái trước mặt nhóm bạn đi cùng.

Sau khi sự việc xảy ra, cô gái đã trình báo với Công an phường Thống Nhất để điều tra, xử lý. Sau đó đã được công an mời đến làm việc và lập hồ sơ chuyển cho Công an TP Biên Hòa thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.