Cảnh sát “dởm” sử dụng ma túy đá trong nhà nghỉ

Sáng 6-3, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) bàn giao Nguyễn Hoàng Hưng (35 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) cùng tang vật cho cơ quan Công an TP Biên Hòa để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và sử dụng giấy tờ giả.



Bộ đồ trang phục công an, giấy tờ giả và ma túy đá bị công an thu giữ tại phòng của Hưng. Ảnh: Vũ Hội

Theo Thiếu tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng Công an phường Tân Hiệp, cho biết gần đây công an phường phát hiện một người đàn ông thường xuyên mặc bộ trang phục công an, đeo quân hàm trung úy thuê phòng tại một nhà nghỉ khu phố 5. Nhận thấy người này có nhiều biểu hiện khả nghi nên công an cho trinh sát theo dõi. Qua đó phát hiện người đàn ông này là cảnh sát "dởm" hay qua lại với một cô gái làm nghề massage trên địa bàn.



Rạng sáng 6-3, Thiếu tá Nhiệm chỉ đạo lực lượng kiểm tra hành chính phòng thuê trọ của Hưng. Tại đây, công an thu giữ được một bộ đồng phục công an, quân hàm trung úy, giày, thắt lưng và mũ bảo hiểm của ngành công an. Ngoài ra còn có giấy phép lái xe được làm giả có ảnh Hưng mặc quân phục cảnh sát. Đặc biệt, công an còn phát hiện hơn 2 g ma túy đá, một bộ đồ nghề chơi hàng đá.



Nghi can Hưng bị bắt giữ. Ảnh: Vũ Hội

Bước đầu, Hưng khai nhận bộ đồ quân phục xin của một người bạn làm công an tại tỉnh Bình Dương còn giấy tờ giả thì thuê làm ở quận Thủ Đức (TP.HCM). Mục đích thường xuyên mặc đồ công an và dùng giấy tờ giả khi đi xe máy lưu thông trên đường nếu bị CSGT thổi vi phạm thì dễ "xin xỏ". Số ma túy đá Hưng khai mới mua của một người không rõ lý lịch ở TP Biên Hòa để sử dụng. Hưng có vợ và hai con nhỏ nhà ở thị xã Dĩ An (Bình Dương).



“Hưng từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy khi Hưng sử dụng bộ đồ công an có đầy đủ quân hàm, bảng tên, số hiệu và giấy tờ giả gắn ảnh mặc quân phục rất có thể có sử dụng mục đích khác chứ không hẳn như lời khai ban đầu của đối tượng” - Thiếu tá Nhiệm nhận định.