Cắt tóc, xịt sơn lên đầu người phụ nữ vì ghen tuông

Chiều ngày 5-10, Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa triệu tập 3 đối tượng trong một vụ đánh ghen để điều tra về hành vi làm nhục người khác.



Nạn nhân nhập viện điều trị. Ảnh: C.Đ

Theo đó, 3 người bị triệu tập gồm bà Trần Thị Diệp (42 tuổi) và Trần Thị Thòa (22 tuổi), Trần Vĩnh (18 tuổi) đều là con bà Diệp, cùng trú tại thôn định cư xã Phú An, huyện Phú Vang. Tại cơ quan công an, bà Diệp thừa nhận việc làm sai trái của mình là do ghen tuông.



Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26-9, do nghi ngờ chồng mình là ông T.V.D (43 tuổi) ngoại tình với chị Trần Thị P. (41 tuổi, cùng xã Phú An) nên ba đối tượng nói trên đã kéo nhau đến nhà chị P. để đánh ghen.

Tại đây, trong khi chị P. đang cho con bú ở trong nhà thì bị mẹ con bà Diệp xông vào kéo ra ngoài đường đánh đập, trước sự chứng kiến của nhiều người. Chưa dừng lại ở đó, 3 đối tượng này đã dùng kéo cắt tóc và dùng nước sơn màu đỏ bôi lên tóc chị P.

Vụ đánh ghen còn khiến chị P. bị thương tích ở mắt và chấn động não, phải nhập viện điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định thương tích của nạn nhân để tiến hành xử lý theo pháp luật.