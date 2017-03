Cháy quán karaoke và những cái chết trong phòng kín

Được biết những người thiệt mạng trong vụ cháy đa số tuổi đời đều còn rất trẻ. Cái chết tức tưởi của 13 con người một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về mối nguy hiểm luôn chực chờ từ những quán karaoke và dãy phòng đóng kín của nó.

Nhân viên cũng không chạy kịp

Điểm lại những vụ hỏa hoạn xuất phát từ quán karaoke có thể thấy đây không phải trường hợp hiếm gặp. Đã từng xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke gây chết người.

Trưa 3-5-2014, ngọn lửa xuất phát từ tầng một của quán karaoke Nhật Thực trên phố Giảng Võ (Hà Nội) khiến năm người tử vong, trong đó hai nạn nhân tử vong tại tầng hai và ba nạn nhân tử vong tại tầng ba.





Mặt tiền quán karaoke Nhật Thực bị cháy.

Vụ cháy xảy ra vào buổi trưa, quán karaoke vắng khách, chỉ có các nhân viên đang nghỉ tại các phòng phía trên. Phát hiện ngọn lửa, một số nhân viên đã trèo sang nhà bên cạnh thoát hiểm nhưng vẫn còn năm người bị kẹt lại trong nhà và tử vong.

Quán karaoke này có dạng nhà ống, các cửa đều được đóng kín, không có lối thoát hiểm. Trước khi phát hiện khói lửa, người ta nghe thấy tiếng nổ nhỏ, vụ cháy có thể do chập điện.

Thượng tá Trần Quang Cường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa khi đó, cho biết: "Khi lửa cháy bén vào đệm mút, mành rèm và vải vóc sinh ra khí độc. Thông thường, với khả năng chịu đựng của con người chỉ vài phút ngạt khói, thiếu ôxy là đã có nguy cơ tử vong".

Ngòi nổ từ bảng quảng cáo điện tử

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 30-12-2014 tại quán karaoke New (180 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM). Sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang quán karaoke Idol bên cạnh rồi tiếp tục cháy rộng trên hai căn nhà nữa liền kề.





Đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ xa.

250 cảnh sát PCCC của các quận 1, 3, 4, 10 và Bình Thạnh, lực lượng dân phòng cùng 28 xe nước đã được đưa tới hiện trường để dập lửa. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện bảng quảng cáo của quán karaoke New.

Đám cháy đã phá hủy nặng nề gần như hoàn toàn bốn căn nhà mặt tiền đường, hai căn cháy sém và hai căn khác ở hẻm phía sau cũng bị sém. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có 72 xe máy bị thiêu rụi, trong đó có 44 chiếc của cửa hàng xe máy, còn lại là của nhân viên và khách hàng quán karaoke. Vụ cháy khiến một người tử vong.

Lệnh cấm hoạt động cũng không có tác dụng?

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 1-11 trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ngọn lửa xuất phát từ bảng quảng cáo đang được sửa chữa của quán karaoke KTV lan sang những tấm nhựa, rơi xuống số xe máy dừng trước dãy nhà rồi bùng phát dữ dội.



Khói lửa mù mịt suốt dãy phố dài. Ảnh: PHI HÙNG

Việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do tòa nhà cao tầng, lửa lan nhanh sang 4-5 căn nhà liền kề. Thiết kế tòa nhà kín càng gây khó cho việc tiếp cận. Lực lượng cứu hỏa vật lộn với ngọn lửa từ hơn 14 giờ đến 19 giờ mới cơ bản khống chế được khói lửa. Công tác cứu hộ kéo dài đến gần 24 giờ đêm. Vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do tia lửa hàn điện bảng quảng cáo gây ra. Cơ sở kinh doanh quán karaoke số 68 này do Nguyễn Diệu Linh (30 tuổi) làm chủ.

Cảnh tan hoang sau đám cháy quán karaoke KTV.

Theo ông Lương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, hiện cơ sở này chưa đủ giấy phép, điều kiện kinh doanh như thiếu chứng nhận an toàn PCCC, an ninh trật tự. Dù lực lượng chức năng quận đã nhiều lần kiểm tra và yêu cầu quán đóng cửa nhưng chủ cơ sở vẫn cố tình kinh doanh.

Karaoke và nỗi lo cháy nổ thường trực

Ngoài một số vụ cháy quán karaoke gây chết người kể trên, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước xảy ra 23 vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke làm 13 người chết.

Đơn cử như vụ quán karaoke Cường Phát (đường Trần Quang Diệu, TP Quảng Ngãi) bất ngờ phát hỏa vào rạng sáng 7-5.

Đám cháy bùng phát từ khoảng 1 giờ sáng nhưng đến tận 5 giờ sáng mới được khống chế hoàn toàn. Bên trong quán thời điểm đó có tám nhân viên ngủ lại nhưng may mắn đều được giải cứu ra ngoài. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi bảy phòng hát cùng nhiều vật dụng. Ước tính thiệt hại hơn 3 tỉ đồng.

Ngày 17-9, quán karaoke tám tầng ở phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) bùng cháy. Ngọn lửa xuất phát từ biển quảng cáo trên tầng hai, sau đó lan rộng tám tầng của quán karaoke.



Cháy quán karaoke Nguyễn Khang. Ảnh: INFORNET



Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu hủy căn nhà. Quán karaoke này cũng chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh, không đảm bảo điều kiện về PCCC; từng bị kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần song vẫn vi phạm.

Chỉ ít ngày sau, hôm 22-9, một vụ cháy lớn xảy ra ở quán karaoke Sao (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cũng khiến người dân nơi đây kinh hãi. Đám cháy lan nhanh tại tòa nhà cao tám tầng giữa phố lớn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, quán karaoke không có người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Cơ quan chức năng đã phải nhanh chóng có biện pháp tách đường điện để bảo đảm an toàn cho việc chữa cháy, cũng như đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh.



Căn nhà tám tầng bị khói bao phủ. Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra ở một quán karaoke mang tên Cosy (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) vào chiều 12-10 khiến toàn bộ khu vực quán karaoke rộng hàng trăm mét vuông với hơn 30 phòng đã bị lửa bao trùm, thiêu rụi gần như toàn bộ.

Lý giải về nguyên nhân dễ xảy ra hỏa hoạn tại các quán karaoke, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Cảnh sát PCCC Hà Nội, phân tích trên báo An Ninh Thủ Đô: “Tại Hà Nội, hầu hết những quán karaoke đều là nhà dân được hoán cải, chuyển đổi mục đích sử dụng. Vì thế, các tiêu chuẩn về an toàn PCCC không thể đáp ứng được ngay cả khi chủ cơ sở tuân thủ.

Theo quy định hiện nay, việc xây dựng phục vụ mục đích gì phải được thẩm duyệt an toàn PCCC từ khi khởi công và trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan cảnh sát PCCC nghiệm thu”.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trong đợt kiểm tra một số quán karaoke trên địa bàn Hà Nội vừa qua, lực lượng liên ngành xác định 100% các quán karaoke chỉ có duy nhất một cửa ra vào tại các phòng và không có lối thoát nạn.

Hệ thống cách âm, mút xốp bao bọc quanh hệ thống đèn, loa đài công suất lớn hoạt động trong thời gian dài chính là nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và khiến các nạn nhân trong phòng kín bị ngạt khói, dẫn đến tử vong.