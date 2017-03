Chính thức khởi tố tổng giám đốc BBG tội lừa đảo

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an TP.HCM cùng nhiều lực lượng đã bắt ông Lê Minh Quang về tội kinh doanh vàng trái phép.

Được biết từ năm 2010 đến 2014, BBG đều hoạt động kinh doanh dưới dạng vàng tài khoản, tuy nhiên sau đó sàn vàng chui này bị mất thanh khoản. Để tồn tại, BBG đã kêu gọi nhà đầu tư góp vốn để kinh doanh các lĩnh vực như kinh doanh khoáng sản, gỗ mỹ nghệ nhưng thực chất là kinh doanh vàng tài khoản, lấy tiền của người này trả cho người kia… Số lượng nhà đầu tư từ đó tăng lên chóng mặt, trị giá giao dịch lên tới cả ngàn tỉ đồng. Theo một chuyên gia ngành vàng thì có tới 95% nhà đầu tư đã bị mất trắng trong vụ này.

YÊN TRANG