Chuyển hồ sơ nghi phạm lừa đảo ở Việt Nam cho FBI

Ngày 11-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan đang tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Rafael Vazquez Flores, người Mexico, quốc tịch Mỹ, cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) theo đề nghị của họ.



Hai tờ hối phiếu được FBI xác định là giả.

Theo hồ sơ điều tra của Công an TP Cần Thơ, năm 2016 trên địa bàn Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai có nhiều nạn nhân tố cáo ông Đỗ Hữu Lê Hùng, 57 tuổi, quốc tịch Úc, cấu kết với Rafael Vazquez Flores lừa đảo 3 tỉ đồng. Công an Cần Thơ đã bắt giữ Đỗ Hữu Lê Hùng.



Các nạn nhân ở Cần Thơ và Đồng Nai khai là đã “sập bẫy” Hùng khi ông này giới thiệu quen biết với ông Rafael - tỉ phú có số tài sản lên đến 130 tỉ USD muốn đầu tư vào Việt Nam. Hùng rủ nhiều người chi trên 3 tỉ đồng để mời ông Rafael Vazquez Flores sang Việt Nam thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư.

Sau khi nhận tiền, ông Hùng đã đưa ông Rafael sang Việt Nam và giới thiệu với các nạn nhân rằng ông Rafael hiện là chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama.

Khi sang Việt Nam, Rafael còn cho các nạn nhân xem hai hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD được phát hành từ ngân khố của chính phủ Mỹ để tạo lòng tin và cùng đi thẩm định các dự án mà các nạn nhân muốn đầu tư.

Rafael Vazquez Flores còn hứa hẹn sẽ cho các nạn nhân vay hàng tỉ USD từ nguồn hối phiếu ông ta đang quản lý...

Công an TP Cần Thơ phát hiện ông Đỗ Hữu Lê Hùng đang bị Cục Cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã từ năm 2002 vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 900 triệu đồng tại Công ty Incomex (trực thuộc Trung ương Đoàn) rồi bỏ trốn.

Khám xét nơi ở của ông Hùng, Công an TP Cần Thơ thu được nhiều tài liệu liên quan cùng số hối phiếu trị giá 5 tỉ 150 triệu USD (nghi là giả) mà Rafael đem sang Việt Nam đưa cho ông Hùng để tạo lòng tin cho các nạn nhân.

Tháng 1-2017, Công an TP Cần Thơ bàn giao ông Hùng cho Cơ quan Cảnh CSĐT Bộ Công an theo lệnh truy nã năm 2002 và bảy tháng sau, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Hùng do hành vi không nguy hiểm cho xã hội.

Trước đó, trong thời gian ông Hùng bị Công an TP Cần Thơ tạm giữ, Công an TP Cần Thơ đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Rafael và tiến hành làm việc để làm rõ số hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD trên.

Tại cơ quan điều tra, Rafael khẳng định số hối phiếu trên là hối phiều thanh toán quốc tế thật, được phát hành bởi Cục Ngân khố Mỹ để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.

Ông Rafael còn cho biết đã đề cử ông Hùng là đại diện của công ty tại khu vực châu Á. Tuy nhiên, do việc xác minh nguồn hối phiếu trên phải qua đường ngoại giao cần nhiều thời gian, Công an TP Cần Thơ đã hủy quyết định cấm xuất cảnh đối với ông Rafael.

Theo Công an TP Cần Thơ, Cục Đối Ngoại thuộc Bộ Công an vừa có văn bản thông báo cho Công an TP Cần Thơ việc FBI trả lời cơ quan điều tra Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân đối với Rafael Vazquez Flores, người Mexico, quốc tịch Mỹ và hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD phát hành từ chính phủ Mỹ mà Rafael mang sang Việt Nam để kêu gọi đầu tư.

Theo kết quả xác minh của FBI, ông Rafael Vazquez Flores, có địa chỉ tại tiểu bang Texas và từng có tiền án; hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama.

Về hai tờ hối phiếu trị giá hơn 5 tỉ USD do Công an TP Cần Thơ thu được, FBI xác định không có cơ quan chức năng nào của Mỹ phát hành hai tờ hối phiếu trên.

Đồng thời, FBI đề nghị cơ quan điều tra Việt Nam chuyển giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến Rafael để FBI thụ lý.