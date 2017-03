Có hay không đường dây buôn lậu vàng tại Hà Nội?

Ngày 16-8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bước đầu làm rõ hành vi buôn lậu vàng qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài của nhóm nghi phạm là nhân viên hàng không vào ngày 27-7 vừa qua.

Số vàng mang lên máy bay bị công an phát hiện

Tối hôm đó, vợ chồng nữ tiếp viên hàng không làm thủ tục xuất cảnh rồi nhắn số ghế ngồi cho Nhuận. Nhân viên sửa chữa máy bay sau đó thả bọc vàng qua rào sắt vào khu vực sân đỗ rồi đi vòng qua khu vực kiểm soát an ninh, lấy vàng để mang lên máy bay.

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh khai nếu mang trót lọt hơn 3kg vàng sang Hàn Quốc sẽ kiếm lời được 20 triệu đồng.

Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm buôn lậu, thu giữ tang vật liên quan.

Trước việc hàng loạt vụ việc như trên, phải chăng đang tồn tại một đường dây chuyên buôn lậu vàng tại Hà Nội?