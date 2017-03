Con trai nghệ sĩ Minh Cảnh bị sát hại

Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ để bàn giao nghi can Hà Hồng Đạt (37 tuổi, quê Cà Mau) cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Đạt đâm chết chính là ca sĩ Nhật Sơn, tên thật là Vũ Minh Sơn (32 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), con trai út của nghệ sĩ cải lương Minh Cảnh và nghệ sĩ Kiều My. Nghệ sĩ Minh Cảnh là một tài năng trên sân khấu, luôn tâm huyết với nghề, được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao và công chúng ghi nhận.

Gây án vì ghen tuông

Sau khi sát hại Nhật Sơn tại căn nhà thuê ở huyện Hóc Môn, sáng 14-9 Đạt đã đến Công an phường 12, quận 10 đầu thú. Tại cơ quan công an, Đạt khai nguyên nhân sát hại ca sĩ Nhật Sơn là do ghen tuông. Đạt cho biết trước đây từng có vợ con nhưng vì muốn sống thật với giới tính của mình nên đã ly thân với vợ. Mấy năm gần đây Đạt gặp gỡ ca sĩ Nhật Sơn và hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Đến khi tình cảm đã thắm thiết, ca sĩ Nhật Sơn cùng Đạt thuê căn nhà 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn để chung sống. Tuy nhiên, trong thời gian bên nhau, Đạt thường tỏ ra ghen tuông vô cớ khi thấy ca sĩ Nhật Sơn có nhiều mối quan hệ khác.

Ca sĩ Nhật Sơn. Ảnh: CTV

Khoảng hai ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Nhật Sơn đi dự tiệc của hai người bạn Việt kiều. Cũng chính từ đây mà Đạt suy diễn rồi ghen tuông cho rằng Nhật Sơn có tình cảm với một trong hai người bạn Việt kiều giàu có và có điều kiện hơn mình. Thấy Đạt ghen tuông vô cớ, cộng với nhiều mâu thuẫn không giải quyết được từ trước đến nay nên Nhật Sơn đề nghị chia tay với Đạt. Nhật Sơn cũng đòi trả lại căn nhà thuê ở Hóc Môn, chấm dứt việc sống chung nên giữa hai người càng dẫn đến mâu thuẫn nặng nề. Rạng sáng 14-9, giữa hai người tiếp tục cự cãi với nhau, ca sĩ Nhật Sơn quyết định bỏ đi thì Đạt chạy theo níu kéo và xảy ra giằng co, xô xát với nhau. Lúc này Đạt bất ngờ lấy một con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng và ngực làm ca sĩ Nhật Sơn gục tại chỗ.

Bi kịch mối tình đồng tính

Sau khi đâm người tình, Đạt đã kêu taxi đưa Nhật Sơn đến BV Hóc Môn cấp cứu và ca sĩ Nhật Sơn lập tức được chuyển lên BV 115 nhưng đã tử vong ngay sau đó. Khi ca sĩ Nhật Sơn chết, Đạt gọi điện thoại báo cho anh ruột của Sơn biết tin, đồng thời đến Công an phường 12, quận 10 đầu thú.

Được biết Nhật Sơn thời nhỏ từng được biết đến với nghệ danh là “thần đồng Cảnh Sơn”. Sau nhiều năm tạm thời nghỉ ca hát, ca sĩ trở lại với nghệ danh Nhật Sơn. Ca sĩ Nhật Sơn đã sớm sống thật với giới tính của mình và được gia đình chấp nhận, ủng hộ. Trước khi gặp Hà Hồng Đạt, ca sĩ Nhật Sơn từng có một vài mối quan hệ đồng tính khác. Trong đó Nhật Sơn từng gắn bó khá lâu với một người đàn ông nước ngoài và được người này chăm lo cho rất nhiều. Tuy nhiên, vì một số lý do Nhật Sơn và người đàn ông này chia tay, sau đó Nhật Sơn cũng có mối quan hệ với một người đàn ông khác không được bao lâu thì cũng chia tay và quen với Đạt rồi đi đến kết cục đau buồn.

H.TUYẾT

Liên quan đến vụ “nghệ sĩ Tâm Tâm bị cướp, té dập não?” như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hiện Công an quận 10 đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Bước đầu có nhân chứng ở hiện trường là bà L. xác nhận lúc 5 giờ sáng 9-9 bà đang dọn hàng thì nghe tiếng kêu “cướp! cướp!” của một phụ nữ. “Tôi thấy rõ hai thanh niên ép sát xe, giật túi xách của người phụ nữ. Chị này tri hô, phản ứng quyết liệt, tụi nó giằng co túi xách kéo chị lê trên đoạn đường dài rồi bỏ chạy” - bà L. kể. Một người đàn ông hành nghề xe ôm gần hiện trường cũng xác nhận có hai thanh niên cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân trên đường. Theo Công an quận 10, đó chỉ là lời kể của nhân chứng, chưa thể khẳng định là bản chất của vụ việc.

NSƯT Vũ Linh cho biết các đồng nghiệp như Lệ Thủy, Minh Vương, Kim Tử Long, Khánh Tuấn, Trọng Phúc, Tấn Beo, Hoàng Sơn… phối hợp cùng với Công ty Giải trí Phước Sang sẽ tổ chức đêm diễn “Tình nghệ sĩ” tại rạp Thủ Đô vào 20 giờ đêm 21-9 để lấy tiền bán vé ủng hộ cho nghệ sĩ Tâm Tâm vượt qua hiểm nghèo.

TUYẾT KHUÊ