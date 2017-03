Công an đang truy vụ học sinh lớp 4 chết ở công viên

Liên quan đến vụ “học sinh lớp 4 đi chơi công viên bị điện giật chết”, chiều 16-5, Công an TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp Công an quận Ô Môn làm việc với các đơn vị liên quan đến việc quản lý Công viên Châu Văn Liêm để truy trách nhiệm. “Công an đang điều tra ban đầu, chưa khởi tố vụ án” - nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho hay.

Theo ông Trần Văn Tín, Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, trước và sau tết Nguyên đán, quận đã kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn, trong đó có Công viên Châu Văn Liêm. “Mới nhất là đầu tháng 5, quận kiểm tra nhưng không phát hiện có sự cố gì liên quan đến hư hỏng hay rò rỉ điện ở công viên” - ông Tín nói.

Cũng theo ông Tín, Công viên Châu Văn Liêm có đến ba đơn vị quản lý, bảo vệ, trong đó Phòng Quản lý đô thị được giao duy tu, bảo dưỡng cây xanh, chiếu sáng ở công viên.

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tao, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn, ông Tao cho biết: Sau khi xảy ra sự việc với cháu bé, công viên tạm đóng cửa theo chỉ đạo của lãnh đạo quận để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng tại công viên.

Khi chúng tôi đặt vấn đề: Người dân thông tin trước ngày cháu bé bị nạn vài ngày có người bị điện giật và đã báo cho bảo vệ... ông Tao nói: “Hoàn toàn không nắm hay nghe thông tin này” và ngắn gọn: “Hiện nay công an đang làm việc với các bên có liên quan”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 14-5, cháu Lê Trung Tiến (học sinh lớp 4) vào công viên chơi bị điện giật tử vong.

Theo người dân, trước đó vài ngày, tại nơi cháu Tiến bị nạn, một phụ nữ bị điện giật khi đi tập thể dục và người dân đã báo cho bảo vệ công viên…

Theo một luật sư, ai chịu trách nhiệm an toàn điện tại công viên vào thời điểm cháu Tiến bị điện giật sẽ chịu trách nhiệm đối với cái chết của cháu bé.