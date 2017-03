Đột kích cơ sở chế biến 'cỏ mỹ'

Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá một cơ sở chuyên sản xuất, chế biến cỏ mỹ, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.



Các đối tượng trong đường dây chế biến cỏ mỹ.

Trước đó, qua trinh sát, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng đến thuê nhà trên địa bàn để mua bán, tàng trữ và chế biến trái phép cỏ Mỹ với số lượng lớn. Cầm đầu đường dây này là Hồ Sĩ Diện cùng với hai đàn em là Nguyễn Văn Hoàng Duy và Nguyễn Văn Quang (đều cùng quê Duy Xuyên, Quảng Nam).

Trưa 16-3, sau khi xác định Diện cùng đàn em vừa nhận “hàng” về, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Mỹ An 23 và An Thượng 30 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện các đối tượng nói trên đang tàng trữ, chế biến ma túy.



Hàng chục gói cỏ Mỹ đã được sơ chế thành phẩm, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg bột cỏ thành phẩm (2.800 USD/kg cỏ mỹ), hơn 120 cỏ dạng lá, 12 chai hương liệu, 12 chai cồn nguyên liệu để chế biến thành phẩm cùng nhiều tang vật liên quan khác. Nếu số hàng này đưa đi tiêu thụ trót lọt, Diện sẽ thu về hơn 2 tỉ đồng.

Theo khai nhận ban đầu, Diện bắt đầu buôn cỏ mỹ từ cuối năm 2015. Số cỏ mỹ này được nhập về từ các tỉnh phía Bắc bằng đường xe lửa. Sau đó đưa về chế biến, đóng thành gói rồi vận chuyển bằng xe khách vào TP.HCM và các tỉnh, thành khác tiêu thụ.



Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TT

Cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Diện, Duy và Quang để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, chế biến và vận chuyển trái phép chất ma túy.