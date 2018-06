Gần 2 năm công an mới khởi tố vụ tông chết người ở Sóc Trăng

Ngày 5-6, gia đình ông Lưu Thủy Bá, ở Sóc Trăng, cho biết vừa nhận được thông báo từ Công an huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) về việc đã khởi tố vụ án tông chết người đi bộ mà ông Bá đấu tranh nhiều năm qua.



Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra hiện trường sau khi nhận đơn gia đình nạn nhân (Trần Vũ).

Tại thông báo số 34, ngày 4-6-2018, Công an huyện Mỹ Xuyên nêu rõ đã ra quyết định khởi tố vụ án từ ngày 1-6-2018. Vụ án được khởi tố theo điều 202, Bộ luật hình sự năm 1999, tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ".



Thông báo cũng lý giải rõ, trước đây, vào ngày 10-3-2017, do xác định lỗi hoàn toàn do nạn nhân Lưu Kiến Thức nên Công an Mỹ Xuyên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn này. Sau khi được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác minh làm lại và khẳng định có dấu hiệu tội phạm, Công an huyện Mỹ Xuyên đã làm rõ lại vụ tai nạn và xác định có dấu hiệu tội phạm. Hiện công việc điều tra vụ án đang được tiến hành theo pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ảnh, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6-12-2016, ông Lưu Kiến Thức trong lúc đi bộ trên đường đã bị xe máy của ông Mai Hoàng Duy Hậu tông chết.

Công an huyện Mỹ Xuyên đã xác minh và ra Quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng ông Thức đi bộ ngang đường, trước đầu xe khách đang đỗ, khuất tầm nhìn nên lỗi do ông Thức.

Sau đó, ông Lưu Thủy Bá là cha ruột ông Thức cùng gia đình đã tự xác minh hiện trường, tìm nhiều nhân chứng và phát hiện sự thật không đúng vậy. Ông Bá đã gửi đơn khiếu nại vụ việc đúng quy định pháp luật, có cơ sở nên đã được Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng quan tâm chỉ đạo, Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc điều tra lại.