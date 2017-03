Giám đốc nổ súng dọa dân xài thẻ công an giả

(PL)- Đến chiều 7-12, sau hơn một ngày tạm giữ để làm rõ hành vi nổ súng dọa dân và sử dụng thẻ ngành công an giả, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã cho ông Bùi Đức Phương (Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật) về nhà.

Theo công an, qua điều tra ban đầu, khẩu súng ông Phương sử dụng là súng bắn đạn hơi cay, được cấp cho công ty bảo vệ mà ông Phương làm giám đốc. Thời hạn sử dụng đến năm 2021. Dù được cấp phép nhưng công an đã cấm các công ty bảo vệ sử dụng súng từ năm ngoái. Cụ thể, năm 2015, PC64 Công an TP.HCM có Văn bản 469/PC64-Đ4 gửi các công ty bảo vệ yêu cầu súng công cụ hỗ trợ (loại súng bắn hơi cay, đạn cao su) phải niêm phong, cất giữ trong két sắt, bảo quản, không được mang ra sử dụng khi cơ quan chức năng chưa có văn bản hướng dẫn khác. Trước mắt PC64 chỉ cho phép các công ty bảo vệ sử dụng dùi cui điện, kim loại, cao su và găng tay bắt dao. Đáng chú ý, qua kiểm tra trụ sở và chiếc ô tô ông Phương sử dụng, công an phát hiện một thẻ chứng minh công an nhân dân giả của ông Phương (thẻ scan) với đơn vị công tác là Phòng Cảnh sát hình sự (PC45). Như chúng tôi đã thông tin, chiều 5-12, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thúy đến trụ sở ông Phương đòi hai tháng tiền lương mà công ty còn nợ. Tại đây, ông Phương và chị Thúy cự cãi và vị giám đốc này đã gí súng vào đầu chị Thúy, sau đó nổ súng thị uy… AN DANH