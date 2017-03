Hành trình thương tâm tìm phần thi thể của nạn nhân bị chặt đầu

Anh em xắn quần, vạch từng đám cỏ, xục bùn để tìm kiếm. Thấy anh em Công an vất vả, ông Ba chỉ biết ôm lấy từng người, khóc nấc lên.

Tối 7/6, tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, cùng với người nhà nạn nhân Nguyễn Phương Linh, toàn bộ tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã dày công tìm kiếm phần cơ thể còn lại cũng có mặt. Vừa từ Quảng Ninh về Hà Nội, Trung tá Trần Ngọc Hà - Đội trưởng Đội điều tra Trọng án Phòng PC45, Đại úy Trần Quốc Trung, Đội phó Đội Điều tra Trọng án; Đại úy Lê Việt Dũng - Đội trưởng Đội Khám nghiệm hiện trường Phòng PC54... cùng nhiều CBCS khác, quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất.

Khoảng 9h sáng 7/6, khi nhận được tin đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân, dù chưa xác định chính xác nhưng anh em rất mừng, ngay lập tức cùng đại diện Viện kiểm sát lên đường đi Đông Triều, Quảng Ninh.

Khu vực phát hiện ở cánh đồng khai thác, đánh bắt cáy của gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn và bà Lê Thị Thu, cách cầu Cầm khoảng 500 mét. Khi dẫn giải hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đi chỉ vị trí ném phần cơ thể của nạn nhân, tổ công tác đã thuê chiếc ca nô của gia đình ông Tuấn để tìm kiếm dọc đoạn sông.

Ròng rã mấy ngày liền, ông Tuấn cho con trai điều khiển ca nô phục vụ cơ quan điều tra và gia đình nạn nhân. Điều cảm động là khi đề nghị gửi tiền công, gia đình ông Tuấn đã dứt khoát từ chối. Thương cảm với nỗi đau của ông Nguyễn Văn Ba, gia đình ông Tuấn đã cho ông Ba cùng người thân ở nhờ nhà mình trong những ngày tìm kiếm phần cơ thể của Linh.

Sau khi không tìm được, ông Ba đã để lại số điện thoại, nhờ gia đình ông Tuấn khi có tin báo giúp cho gia đình. Những ngày sau đó, trong những lần đi kéo lưới, gia đình ông Tuấn đều chú ý kiểm tra, rà soát rất kỹ khu vực xung quanh cầu Cầm nhưng chưa có kết quả.

Tại khu vực đoạn sông này, theo lịch một tháng có 2 lần thủy triều rút vào các ngày mùng 1 và 25 âm lịch. Ngày thường thủy triều dâng, cánh đồng khai thác thủy sản của gia đình ông Tuấn thầu ngập trắng nước.

Sáng 7/6, đúng 25 âm lịch, thủy triều rút, ông Tuấn cùng vợ và con trai ra cánh đồng để đánh cáy. Ngay tại khu vực rìa sông, bà Lê Thị Thu là người phát hiện phần cơ thể của nạn nhân đã bị phân hủy chỉ còn xương. Cách đó khoảng 15m có chiếc túi nilon, khi mở ra có chiếc chiếc váy và bộ quần áo lót. Gia đình bà Thu đã điện thoại ngay cho ông Nguyễn Văn Ba và Công an Hà Nội.

Hiện trường nơi phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân Nguyễn Phương Linh

Khi đến hiện trường, ông Ba đã khóc ngất đi. Cả tổ công tác của Phòng PC45, PC54 trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã cố gắng cùng người nhà ông Ba mò tìm những chiếc răng bị rơi rụng. Anh em xắn quần, vạch từng đám cỏ, xục bùn để tìm kiếm. May mắn thay, đã tìm được 5 trong số 8 chiếc răng bị rụng. Thấy anh em Công an vất vả với gia đình, ông Ba chỉ biết ôm lấy từng người, khóc nấc lên. Công việc khám nghiệm hiện trường kết thúc, người dân gần đó mới hay tin kéo đến rất đông. Mọi người chia sẻ với anh em trong tổ công tác và gia đình ông Ba đã tìm được phần cơ thể của nạn nhân sau đúng 32 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Tối 7/6, khi chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, xe ôtô của tổ công tác và gia đình ông Nguyễn Văn Ba cũng vừa về tới nơi. Ngoài trời đổ mưa to. Ngồi trên bậc thềm, ông Ba ôm đầu, khuôn mặt thất thần. Hoàng - em trai Linh chạy đi chạy lại, thắp hương cho chị và làm các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan Công an. Người bác của Hoàng cho biết, do mẹ bị bệnh về thần kinh, bố cũng suy sụp, Hoàng trở thành chỗ dựa duy nhất cho gia đình.

Một lúc lâu sau, khi đã bớt xúc động, ông Ba kể, phần thi thể của Linh tại nhà G4, gia đình đã làm thủ tục hỏa táng, để tro tại nghĩa trang Văn Điển. Nỗi đau chưa tìm được phần cơ thể của con gái cứ đau đáu trong ông. Những ngày qua, gia đình ông vẫn luôn tìm kiếm, không thôi hy vọng sẽ sớm tìm được phần cơ thể này, để con gái ông có thể thanh thản nơi chín suối. Ông cùng người anh vợ vào tận Thanh Hóa, thuê thuyền chài kéo lưới trên tất cả các khúc sông nối với sông Cầm. Tiền công bỏ ra mất khá nhiều, nhưng vẫn không có kết quả.

Những lần trở lại khu vực cầu Cầm tìm con, ông vẫn có linh cảm con mình lẩn quất đâu đây, người chợt gai lạnh rất khó giải thích. Kẻ thủ ác đã bị cơ quan Công an vạch tội, song ngày nào chưa tìm được phần cơ thể cho con, ông còn chưa yên lòng.

Với cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia khám phá vụ án này cũng vậy. Việc các anh phá nhanh vụ án, bắt hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã góp phần giải tỏa bức xúc và chờ đợi của dư luận nhân dân trước vụ án giết người ghê rợn này. Vụ án đã kết luận điều tra, song, chúng tôi thấy các anh vẫn trăn trở, băn khoăn.

Trời đã tối sầm nhưng mưa vẫn không ngớt. Trung tá Trần Ngọc Hà lại gần, nắm chặt tay ông Ba. Chỉ đến hôm nay, tôi mới thấy sự thanh thản trên khuôn mặt anh và đồng đội. Thanh thản vì vụ án đã kết thúc trọn vẹn, kẻ thủ ác chắc chắc phải đền tội một ngày gần đây...

Những căn cứ để xác định phần cơ thể tìm được là của nạn nhân Nguyễn Phương Linh Chiều 8/6, trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hải, Đội Giám định Pháp y - Sinh học, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội cho biết, đến 21h ngày 7/6, đã hoàn thành việc giám định đối với phần thi thể (đầu) được nhận định là của nạn nhân Nguyễn Phương Linh. Qua giám định cho thấy phần hộp sọ, răng và đốt sống cổ không có thương tích. Qua đặc điểm răng cho thấy đây là người trưởng thành, do bộ răng đầy đủ, kể cả răng số 8 (răng khôn). Tiến hành lắp ráp 4 đốt sống cổ thu được tại hiện trường hoàn toàn khớp nhau và khớp với phần xương sọ trên. Hiện phần hộp sọ này đang được bảo quản, lưu giữ tại nhà đại thể Bệnh viện Bạch Mai. Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hải, để khẳng định đây có phải là đầu của nạn nhân Nguyễn Phương Linh hay không, phải chờ kết quả giám định gen đang được cơ quan điều tra gửi Viện Kỹ thuật hình sự trưng cầu giám định. Tuy nhiên, có nhiều căn cứ để xác định đây chính là phần cơ thể của nạn nhân Linh. Thứ nhất, trong chiếc túi nilon thu được tại hiện trường, có một phần tóc màu đen vàng, giống như màu tóc nhuộm của nạn nhân. Ngoài ra trong túi còn có chiếc váy màu trắng và bộ quần áo lót nữ, khớp với lời khai của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã gói vào túi nilon và ném cùng phần thi thể nạn nhân xuống cầu Cầm. Giám định chiếc váy thu giữ, phần mặt trước đã bị cắt dọc từ cổ xuống chân váy. Mặt sau váy có 2 vết rách khe, phù hợp với 2 vết thương tại phần lưng của nạn nhân Linh trước đó đã giám định tử thi và cũng phù hợp với lời khai của tên Nghĩa đã dùng dao đâm vào lưng nạn nhân từ phía sau. Mặt khác, tại hiện trường, phía dưới hộp sọ cũng thu giữ được một chiếc hoa tai bằng kim loại được xác định là của nạn nhân.

Theo Hương Vũ - Thu Hòa (CAND)