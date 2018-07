Từ đàn em Oanh ‘Hà’, phá đường dây heroin

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B) vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam.



Để phá đường dây này, các trinh sát dò từng manh mối từ các bị can trong đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM do bà trùm Vũ Hoàng Oanh (Oanh “Hà”) điều hành mà công an triệt phá vào ngày 24-5.

Trước đó, trong quá trình theo dấu đường dây của Oanh “Hà”, công an phát hiện có nhiều người liên quan đến đường dây này, ngoài đám đàn em của Oanh “Hà” nên “ghi sổ”.

Khi công an cất vó đường dây của Oanh, nguồn hàng cung cấp cho địa bàn TP.HCM không bị cắt. Vì vậy, PC47 Công an TP.HCM cùng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 đã tiếp tục đấu tranh với các đối tượng trong đường dây của Oanh để khai thác thêm các thông tin liên quan.



Các nghi can trong đường dây vận chuyển 179 bánh heroin của Hiệu “chuột”. Ảnh: NT

Cùng lúc, các trinh sát theo dấu Trần Đức Trầm (quê Nghệ An, tạm trú quận 8), nghi can thường lấy hàng của các đàn em của Oanh “Hà”, phát hiện Trầm chuyển sang mua hàng từ Phan Thạch Dinh (quê Quảng Trị, tạm trú quận 3, từng lãnh án chung thân tội vận chuyển trái phép chất ma túy) và người tình của người này.

Một mũi trinh sát khác cũng bám theo Lý Thơ Phước, phát hiện người này liên tục di chuyển qua các tuyến đường An Dương Vương (quận 6), đường Bình Long (quận Tân Phú)... Đường dây mua bán ma túy dần phát lộ.

Cùng thời điểm, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B), Bộ Công an cũng nắm được đường dây mua bán heroin từ Lào về TP.HCM nên chuyên án được xác lập.

Ban chuyên án gồm Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47B) do Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng, làm trưởng ban chuyên án.

Các trinh sát ráo riết vào cuộc, dần xác định Phước, cặp vợ chồng hờ Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm là đầu mối tiêu thụ hàng từ Lào về Việt Nam nên nhất cử nhất động của nhóm người này đều bị giám sát chặt.

Công an xác định Phan Hữu Hiệu (quê Nghệ An) có mối quan hệ với nhóm của Trần Đức Trầm nên để mắt đặc biệt đến người này.

Cảnh sát xác định Hiệu thường xuyên từ TP.HCM đi Lào, sau đó các “đại lý” của Hiệu có nguồn hàng cung cấp cho các chân rết ở TP.HCM. Công an cũng xác định các đối tượng trong đường dây này chuyển mỗi lần hàng trăm bánh heroin qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hoặc Lao Bảo (Quảng Trị) vào Việt Nam và được tập kết tại Đà Nẵng.

Đến ngày 10-7, ban chuyên án xác định Hiệu chuẩn bị đưa số hàng lớn vào TP.HCM. Người này đáp máy bay từ TP.HCM ra Nghệ An, sau đó đi đường tiểu ngạch sang Lào giao dịch. Hàng trăm trinh sát được chia thành bảy tổ áp sát các địa điểm, nhất cử nhất động của ông trùm cùng các đàn em đều bị giám sát. Chiều 11-7, cảnh sát ập vào chung cư Oriental (quận Tân Phú) bắt quả tang Hiệu đang giao ma túy cho Dinh và Phước.

“Chuyên án là sự phối hợp nhịp nhàng với nhiều đơn vị như Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy phía Nam (Đội 6) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3) - Bộ đội biên phòng, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 cùng hai lực lượng của Công an quận Tân Phú, Công an quận Bình Tân” - một trinh sát cho hay.

Đây là vụ án thu giữ lượng heroin lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM, bị triệt phá trong thời gian ngắn.