Kẻ giết vợ lên Facebook xin lỗi đã ra đầu thú

(PL)- Chiều 29-12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết Cao Xuân Quát (24 tuổi), ngụ phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nghi can giết chết vợ của mình là Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Quát khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi sát hại vợ vào ngày 19-12, Quát mang theo số tiền trộm được của bố mẹ rồi bỏ trốn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Quát đã cạo trọc đầu vào nhiều ngôi chùa từ Bắc đến Nam cầu cho linh hồn vợ được siêu thoát. Khoảng ít ngày tại TP.HCM, Quát tiếp tục quay ra Nam Định quê của bố mẹ và được gia đình vận động ra đầu thú. Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 19-12, Quát chở chị Trang về nhà bố mẹ ở đường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm). Sau đó, bố ruột của Quát lên phòng thì phát hiện con dâu đã tử vong, tủ bị cạy phá mất 50 triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, có thể Quát cạy tủ trộm tiền bị vợ phát hiện can ngăn và xảy ra giằng co. Sau đó hung thủ đã vớ chiếc ghế gần đó đập nhiều nhát vào đầu khiến chị Trang tử vong tại chỗ, rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. ĐẶNG TRUNG