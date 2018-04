Kẻ trốn truy nã 13 năm ôm 5 khẩu súng chống cảnh sát

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết đã bắt thành công Học Văn Đức (54 tuổi, quê xã Hữu Dương, huyện Tương Dương) có năm khẩu súng sau 13 năm trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Số súng đạn của Học Văn Đức bị thu giữ.

Năm 2005, Đức là “trùm” buôn ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh, thành. Khi đường dây ma túy của Đức bị lộ, Đức bỏ trốn khỏi nơi cơ trú nên ngày 31-10-2005 Đức bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian gần đây, Đức thoắt ẩn thoắt hiện ở khu vực đồi núi huyện Tương Dương. Đặc biệt, Đức luôn mang theo súng đã lên đạn để liều mình chống trả nếu bị vây bắt.



Học Văn Đức bị bắt gọn.

Lực lượng Công an huyện Tương Dương phải chờ thời điểm giữa đêm khuya khi Đức buồn ngủ, mất cảnh giác để bắt gọn. Khoảng 23 giờ ngày 14-4, lực lượng Đội CSĐT tội phạm hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Tương Dương đi, bò, trườn lên khu vực bản Xói (xã vùng sâu Nhôn Mai, huyện miền núi Tương Dương) để vây bắt Đức. Bị bắt bất ngờ, Đức không kịp nổ súng để chạy trốn. Công an huyện Tương Dương thu giữ một khẩu súng carabine, hai viên đạn carabine, một hộp tiếp đạn và bốn khẩu súng tự chế. Trong đó, khẩu súng carabine đạn đã lên nòng.



Hiện Công an huyện Tương Dương đã hoàn tất hồ sơ để bàn giao Đức cho PC47 Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.