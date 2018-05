Khám nhà người nghi bắt cóc trẻ em tại Hưng Yên

Chiều 3-5, liên quan đến vụ dân làng vây đánh người đàn ông vì nghi bắt cóc, thông tin PV nắm được, danh tính người này được xác định là Trần Văn P. (39 tuổi, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).



Công an huyện Văn Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khám xét nhà ông P. nhằm phục vụ quá trình điều tra.



Chiếc xe ô tô cùng người đàn ông bị dân làng vây bắt

Trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Hoàng Văn Chư, Chủ tịch UBND xã Đức Chính xác nhận và cho hay buổi khám xét kết thúc vào chiều cùng ngày.

“Chiều nay, Công an huyện Văn Giang có thông báo với xã về đề nghị phối hợp khám xét nhà anh P. Hiện tình tiết vụ việc ra sao thì tôi chưa nắm rõ, bởi P. cũng là người thường xuyên không có mặt ở địa phương, sống kín đáo”, ông Chư nói.

Được biết, ông P. từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới mãn hạn tù năm 2016. Theo người dân địa phương, từ ngày ra tù, ông P. sống kín đáo, không có xích mích hay gây ra chuyện gì.

Trong một diễn biến khác, đến chiều 3-5, tại trụ sở Công an huyện Văn Giang, chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Vios mang BKS: 34A – 186.xx của ông P. vẫn đang bị tạm giữ.

Thông tin với báo chí, ông Phạm Văn Sáng, Trưởng công an xã Phụng Công, cho hay khoảng 17 giờ 25 ngày 2-5, công an xã nhận được thông báo của người dân về việc có người xông vào một hộ gia đình và có hành vi bắt cóc trẻ em và bị đánh. Ngay sau khi nhận được thông báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng công an ngăn người dân không đánh anh ta, đồng thời đưa đi sơ cứu và báo cáo sự việc lên công an huyện Văn Giang. Qua xác minh, người này quê ở Hải Dương.