Khởi tố, bắt tạm giam kẻ giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo

(PLO)- Ngày 8-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam nghi can Võ Nhất Duy (34 tuổi), thường trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.