Khởi tố nghi can đánh chết người tâm thần ở đám cưới

Sáng 4-9, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Đắc Đình (22 tuổi, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.



Như PLO đã đưa tin, vào ngày 27-8, anh Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, trú Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) đến dự đám cưới tại nhà một người ở cùng địa phương. Tại đây, anh Tùng xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên và bị nhóm người này dùng hung khí đánh hội đồng.

Sau đó, anh Tùng được hai thanh niên chở xe máy về nhà trong tình trạng chấn thương nặng. Người nhà cho biết lúc về đến nhà anh Tùng không nói được và chỉ ra ám hiệu là mình bị đánh.

Sau đó, thấy anh Tùng chảy nhiều máu và ngất lịm, người nhà đã đưa anh đến BV Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não.

Được biết anh Tùng là người bị tâm thần phân liệt đã trên 18 năm. Tại địa phương, anh Tùng sống rất hiền lành, được nhiều người quý mến, không hề đập phá hay đánh đập ai.

Hiện Công an huyện Phú Lộc cũng đang tiếp tục điều tra để xác định những đối tượng liên quan trong vụ án.