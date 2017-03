Làm giả trà của nhãn hiệu nổi tiếng thu về tiền tỉ

Cùng hành vi trên, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều khởi tố Lưu Ngọc Vinh, Nguyễn Tiến Thắng, Dương Thị Tuyết, Phạm Quang Phương Đoàn và Huỳnh Văn Giàu. Trong vụ án trên, Vinh là đối tượng đầu vụ và cùng các bị can trong vụ án chuyên sản xuất, làm giả các nhãn hiệu trà nổi tiếng rồi tuồn ra thị trường tiêu thụ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tiếp tục được mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Điều tra viên tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Thuận. Ảnh: PHAN VÕ



Bị can Nguyễn Văn Hồng. Ảnh: PHAN VÕ

Theo thông tin ban đầu, trưa 9-4, tại một ngôi nhà trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng Công an phường An Hòa bắt quả tang Vinh cùng một số đối tượng đang sang bao, đóng gói trà nghi vấn giả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường như Bảo Tín, Ngọc Trang, Hiệp Thành, Long Phụng…

Công an đã thu giữ khoảng ba tấn trà nguyên liệu cùng hơn 28.800 gói trà thành phẩm giả nhãn hiệu trà thành phẩm mang nhãn hiệu trà Thanh Bình, trà Bảo Tín, trà Long, Phụng, trà Ngọc Trang, trà Trường Hưng và gần 3.800 kg bao bì, nhãn hiệu trà các loại.





Trà giả nhãn hiệu cơ sở có uy tín bị công an thu giữ. Ảnh: PHAN VÕ

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Vinh cho biết do các nhãn hiệu trà nói trên có uy tín trên thị trường và được khách hàng ưa chuộng, mua nhiều nên đã mua máy móc thiết bị cùng trà nguyên liệu, bao bì về để sản xuất trà giả đem tiêu thụ tại TP Cần Thơ và các tỉnh trong vùng ĐBSCL…

Vinh cũng khai nhận với các nhãn trà nói trên, Vinh hoàn toàn không được nhượng quyền sản xuất hoặc ký hợp đồng gia công sản xuất các loại trà thành phẩm. Ngoài ra Vinh còn tự sản xuất trà thành phẩm của cơ sở trà Thanh Bình có địa chỉ tại xã Phúc Xuân, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ khoảng cuối năm 2014 cho đến nay.

Qua tài liệu thống kê doanh số bán hàng lưu trên máy tính xách tay của Vinh thì từ tháng 2-2015 đến khi bị bắt thì doanh thu bán trà giả các nhãn hiệu là hơn 8,4 tỉ đồng.