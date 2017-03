Mâu thuẫn 2 nhóm trai làng, nam thanh niên bị đánh hư mắt

Trao đổi với PV vào sáng 19-9, ông Trương Ngọc Hòa, Trưởng Công an xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên khiến một người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 13-9, một nhóm thanh niên ở thôn Tứ Sơn (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) đi trên một xe tải đến địa bàn xã Bình Nam (Thăng Bình) để múa lân.



Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Tại đây, nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn và xô xát với bốn thanh niên đang ngồi và lao vào ẩu đả nhau. Một người đi trên xe tải trong nhóm thanh niên xã Bình Trung bị rớt xuống xe bị nhóm người ở xã Bình Nam bắt được và đánh bị thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng xã Bình Nam. Nhận được tin báo, công an xã đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin ban đầu về vụ việc. Đồng thời phía cơ quan này đã đưa thanh niên bị nạn đi cấp cứu. Sau đó công an xã đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Thăng Bình.

Theo xác nhận, thanh niên bị đánh trọng thương là Trần Quang Tuân (SN 1995, ngụ tổ 1, thôn Tứ Sơn, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình). Thanh niên này bị thương nặng, hư con mắt và được điều trị tại bệnh viện ở Đà Nẵng.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho cơ quan công an huyện tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.