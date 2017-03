Một cái chết nghi vấn ở huyện Tuy Phước (Bình Định)

(PL)- Sáng 14-10, ông Lê Đặng Đại Lý, Trưởng Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định), cho biết khoảng 19 giờ ngày 13-10, công an xã nhận được tin báo có một phụ nữ trên mình đầy thương tích chạy vào nhà một người dân ở xã cầu cứu.

Nhận được tin báo, công an xã đã kịp thời có mặt cùng với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Thị Thu Thủy (26 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn). Cùng lúc, một người dân ở xã Phước An phát hiện có một thanh niên đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà bà Phan Thị Lài (ngụ cùng thôn). Danh tính người thanh niên được làm rõ là Phạm Tăng (28 tuổi, cháu ruột bà Lài). Theo ông Lý, chị Thủy là nhân viên tiếp thị bia. LỘC THU