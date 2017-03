Nam thanh niên giết người rồi ra đầu thú

Vào khoảng 9 giờ 45 sáng 6-5, tại thôn Chằm (xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phát hiện thi thể anh Mai Văn Chương (SN 1964, trú tại thôn Chằm, xã Phương Hưng) bên mương nước cạnh công ty sản xuất hương.

Thi thể anh Chương được phát hiện trong tình trạng chấn thương. Tại hiện trường vụ việc, cách vị trí thi thể anh Chương hơn chục mét có vết máu.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Gia Lộc, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng.



Hiện trường vụ án Trong sáng cùng ngày, một thanh niên tên Đinh Quang Tặng (SN 1980, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) đã đến cơ quan Công an huyện Gia Lộc đầu thú về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân, Tặng đã tìm đến đánh nạn nhân Chương. Do vết thương nặng, anh Chương đã tử vong. Khi phát hiện nạn nhân đã chết, Tặng đã đến cơ quan công an để đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ vụ án mạng...