Nằm viện tâm thần vẫn điều hành buôn ma túy

Bệnh nhân tâm thần điều trị trong bệnh viện nhưng biết sử dụng nhiều số sim điện thoại, mạng xã hội để điều khiển đàn em giao dịch, mua bán ma túy số lượng lớn. Nửa đêm, anh ta còn trốn viện, thuê taxi đi tỉnh ngoài lấy hàng cấm.



Mở đại lý ma túy trong bệnh viện

Thời điểm bị Công an TP Hà Nội bắt giữ về hành vi vận chuyển gần 0,5 kg ma túy đá, Hoàng Thế Bảo (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đang là bệnh nhân điều trị tại khoa Bắt buộc chữa bệnh - một cơ sở điều trị tâm thần Trung ương.

Bảo tại công an Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 11-2013, Bảo mua hơn 2,7 kg ma túy đá của một người đàn ông Trung Quốc tại Quảng Ninh với giá 110 triệu đồng. Anh ta nhét số hàng cấm này trong thùng gạch men, mang về nhà nghỉ ở TP Bắc Ninh cất giấu.



Bốn hôm sau, Bảo chỉ đạo đàn em mang gần 1 kg đi tiêu thụ và bị bắt giữ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giam Bảo về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng bị can này khai có bệnh án tâm thần nên được cơ quan công an trưng cầu giám định. Theo kết luận của một bệnh viện chuyên ngành, trước và trong khi phạm tội, Hoàng Thế Bảo có bệnh tâm thần giai đoạn trầm cảm nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trên cơ sở đó, công an chỉ đề nghị truy tố đối với đàn em của Bảo và quyết định tạm đình chỉ điều tra đại lý ma túy này, áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Đầu tháng 10-2014, Bảo được chuyển một bệnh viện chữa trị tâm thần ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Ít ngày sau, Vũ Thị Nguyên (khi đó 31 tuổi, quê Ninh Bình) tình cờ đến đây để thăm người quen và gặp Bảo. Qua những lần trò chuyện trên mạng xã hội, Bảo thỏa thuận bán ma túy đá cho Nguyên, giá 52 triệu đồng/100 g.

Một tối đầu tháng 11-2014, Bảo hướng dẫn Nguyên cách vào khu vực nhà ăn của Khoa bắt buộc chữa bệnh. Tại đây, hai người họ trao đổi tiền và ma túy. Sau khi về nhà, Nguyên chia nhỏ số hàng cấm để bán, thu lãi gấp đôi so với giá mua của Bảo. Chuyến đầu suôn sẻ, Nguyên tiếp tục đặt mua 500 g ma túy đá.

Nửa tháng sau chuyến hàng đầu tiên, Bảo liên lạc với Nguyên qua mạng xã hội trao đổi việc mua bán. Nguyên chỉ đạo đồng phạm là Trần Văn Tâm (38 tuổi, ở Đà Nẵng) đi giao tiền, nhận hàng.

Chiều 19-11-2014, Nguyên đưa cho Tâm 90 triệu đồng và cho số điện thoại của Bảo để tìm cách lọt vào bệnh viện tâm thần.

Để vào được bệnh viện, Bảo hướng dẫn Tâm mua gói bánh, đi vào khu vực chữa bệnh bắt buộc vờ như thăm người thân. Đến khu vực hàng rào sân chung của khoa Chữa bệnh bắt buộc, Tâm giao 90 triệu đồng cho một thanh niên được Bảo cử ra nhận tiền rồi về nhà đợi. Ít giờ sau, Tâm được hướng dẫn đón taxi đến một nhà nghỉ, lấy ma túy giấu ở dưới gối và mang về giao cho Nguyên.

Ngày hôm sau, Nguyên giao cho Tâm 480 g hàng cấm và một cục heroin để chuyển vào TP.HCM, khi xe tới địa bàn tỉnh Quảng Nam thì bị công an địa phương bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, đến tháng 3-2015, Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Nguyên, từ đó làm rõ hành vi phạm tội của Bảo. Ngoài hai phi vụ làm ăn trên, Nguyên khai sau khi Tâm bị bắt còn nhiều mua ma túy của Bảo. Liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy này, cơ quan công an còn bắt giữ thêm hai người khác, thu hơn 5 kg chất cấm.

Lật tẩy “bùa hộ mệnh”

Dù các đầu mối có quan hệ làm ăn với Bảo lần lượt bị bắt nhưng với “bùa hộ mệnh” là bệnh nhân điều trị tâm thần, trùm ma túy quê Bắc Giang tiếp tục mở rộng mua bán với các đầu nậu khác.



Tang vật bị công an thu giữ

Bảo còn liều lĩnh trốn bệnh viện ra ngoài vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Thủ đoạn lợi dụng bệnh án tâm thần để phạm tội của tên này đã bị Công an TP Hà Nội làm rõ.



Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày cuối tháng 6-2015, trên cầu Thanh Trì, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã bắt khẩn cấp Bảo, khi anh ta đang ngồi trên taxi, thu giữ chiếc loa máy tính trong giấu gần 500 g ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Bảo khai số ma túy trên được một bạn hàng đầu trên thuê vận chuyển. Thực hiện thỏa thuận, sáng sớm 28-6-2015, Bảo trốn viện rồi thuê taxi về Quảng Ninh gặp bạn hàng, nhận chiếc loa có giấu ma túy đá để vận chuyển về Hà Nội. Khi đến cầu Thanh Trì, Bảo bị cơ quan công an bắt giữ.

Kiểm tra tủ, đồ đạc cá nhân của Bảo tại buồng bệnh, cơ quan công an thu giữ túi ketamine, thuốc lắc và hai cân điện tử dính ma túy đá.

Sau khi bắt giữ Hoàng Thế Bảo, Công an TP Hà Nội đã đưa anh này tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định. Cuối tháng 4 vừa qua, cơ sở y tế này kết luận: Trước, trong và sau khi phạm tội, Hoàng Thế Bảo có bệnh trầm cảm tái diễn giai đoạn thuyên giảm. Tuy nhiên, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Quá trình điều tra, đến nay Công an Hà Nội đã kết luận vụ việc, chuyển VKSND Hà Nội đề nghị truy tố Bảo về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.