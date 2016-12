Nghi án bỏ thuốc chuột vào nồi bún để đầu độc hàng xóm

Ngày 25-12, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã mời bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9) để điều tra làm rõ về việc người này đã bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo bán bún của chị T.T.B.T. May mắn vụ việc bị phát giác.



Công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc

Theo thông tin ban đầu, T là cháu bà Điệp, nấu bún bò Huế, riêu cua bán ở trước nhà số 73D đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9. Bà Điệp cũng buôn bán hàng ăn sáng gần đó nhưng ế ẩm hơn.

Sáng 25-12 sau khi chị T dọn hàng ra buôn bán. Lợi dụng vắng người bà Điệp dùng một gói thuốc đổ vào nồi nước dùng của chị T rồi bỏ đi. Tuy nhiên hành động của bà Điệp đã bị camera an ninh quan sát ghi lại toàn bộ. Chị T phát giác sự việc nên trình báo lực lượng chức năng.

Công an quận 9 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ việc.



Hiện trường bị phong tỏa, các đơn vị nghiệp vụ cũng tiến hành lấy mẫu để giám định

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an đã mời bà Điệp để làm việc. Tại cơ quan điều tra, bà Điệp khai đã bỏ thuốc chuột vào nồi nước. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy mẫu giám định. “Sau khi có kết quả giám định sẽ tiến hành tạm giữ hình sự với nghi can này” – một cán bộ điều tra công an quận 9 cho hay.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân vụ việc là bà Điệp và chị T có mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai.