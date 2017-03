Nghi can tự tử khi chưa bị tạm giữ

Trước đó, em Th.Th.T.C (16 tuổi, học lớp 11, trú huyện Cẩm Xuyên) tố cáo ông Th. hiếp dâm dẫn đến em C. có thai. “Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an huyện Cẩm Xuyên triệu tập ông Th. lên để lấy lời khai, sau đó thì ông Th. được về nhà ăn cơm. Tới đêm, ông Th. đạp xe đến trụ sở công an huyện nói là lúc về quên đồ nên xin vào lấy. Sau đó thì mọi người phát hiện ông Th. đã treo cổ tại cầu thang trụ sở công an huyện…” - Đại tá Phạm Khánh Toàn, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, cho biết. Theo Đại tá Toàn, lúc này thấy người ông Th. vẫn còn ấm nên các cán bộ đã đưa ông sang BV Đa khoa huyện Cẩm Xuyên cấp cứu nhưng không kịp. Qua khám nghiệm cho thấy ông Th. đã dùng thắt lưng và chiếc áo nối lại với nhau để làm dây thắt cổ tự vẫn…

Đ.LAM