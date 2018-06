Nghiện ma túy giật điện thoại ở khu vực gần bến phà

Ngày 19-6, Công an TP Vĩnh Long, Vĩnh Long vừa có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Phương (38 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) về hành vi cướp giật tài sản.



Nguyễn Hữu Phương tại cơ quan công an.

Theo công an, vào lúc 17 giờ 20 ngày 13-6, chị Trần Ngọc Trâm (20 tuổi, ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ) đang đứng nghe điện thoại gần khu vực phà An Bình (thuộc Phường 1, TP Vĩnh Long) thì bị một đối tượng đeo khẩu trang, chạy xe mô tô (không rõ biển số) giật chiếc điện thoại (có giá trị khoảng 4 triệu đồng). Sự việc được trình báo công an.

Qua điều tra, xác minh, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Hữu Phương (đối tượng nghiện ma túy) là người đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên nên mời về làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Phương còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn TP Vĩnh Long.