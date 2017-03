Nữ nạn nhân bị sát hại ở Bình Phước: Khởi tố nghi can 18 tuổi

Dậu thường trú tại xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Trưa ngày 14-7, Dậu đến công an đầu thú và khai nhận đã sát hại chị Trần Thị Ngọc Oanh (39 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) lúc 18g ngày 10-7.



Nghi can Dậu tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan CA cung cấp

Ngay trong ngày 14-7, cơ quan điều tra đã đưa Dậu đến hiện trường vụ án để dựng lại hiện trường. Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Dậu là nghi can gây ra vụ giết người dã man này. Trước đó, lực lượng công an đã tung hàng trăm trinh sát tham gia phá án. Biết không thoát được, Dậu đã ra đầu thú.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 10-7, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Bù Gia mập phát hiện thi thểphụ nữ với nhiều vết đâm. Qua khám nghiệm thử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm nhiều vết ở đùi, chân, phổi và tim. Ngoài ra, sau gáy nạn nhân còn bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng.