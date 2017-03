Nữ sinh lớp 7 bị kẻ bịt mặt găm dao vào cánh tay

Đêm 24-12, em Hoàng Thị Duyên (12 tuổi, học lớp 7, Trường THCS Anh Xuân, huyện Nam Đàn) đi xe đạp điện chở em gái sáu tuổi đi từ nhà thờ ở xã Nam Xuân sang nhà thờ ở Rú Cật (xã Nam Lĩnh) để tham dự đêm Noel.

Trên đường đi đến khu vực giếng Mui, em Duyên gặp hai thanh niên bịt mặt, đi xe máy (không có biển kiểm soát) và bị một trong hai tên dùng dao nhọn đâm lút lưỡi dao vào cánh tay trái.



Cánh tay em Duyên bị dao nhọn đâm lút lưỡi dao

Chịu đau, em Duyên vẫn cố chở em gái đến nhà thờ Rú Cật. Khi đến trước nhà thờ, người bạn của em Duyên thấy con dao đang găm vào cánh tay trái em Duyên đã tri hô và mọi người đưa Duyên đi cấp cứu. Các y, bác sĩ đã nỗ lực cầm máu, rút chiếc dao ra khỏi cánh tay và khâu nhiều mũi cho em Duyên.

Chiều 25-12, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn, cho biết: Ngay trong đêm 24-12, khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng xuống điều tra. Qua lấy lời khai và điều tra ban đầu, chưa khẳng định đó là hai tên cướp bởi hai tên này không đe dọa, không cướp bất kỳ tài sản nào của hai chị em Duyên. Công an cũng đã giải thích với người dân nhằm không gây hoang mang và không đồn thổi sự việc, công an đang vào cuộc khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ.

Được biết, chiều 25-12, em Duyên đã tỉnh và sức khỏe đang bình phục dần.