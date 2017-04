Phạt 7,5 triệu đồng phó phòng dọa dân bằng súng giả

Liên quan đến vụ Phó phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang dọa dân bằng súng nhựa (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), tối 17-4, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, cơ quan chức năng huyện Tri Tôn đã họp và thống nhất hình thức xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, kỷ luật cảnh cáo về mặt nhà nước đối với ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn do có hành vi dọa dân bằng súng nhựa gây phản cảm, thiếu chuẩn mực.

Theo đó, UBND huyện Tri Tôn sẽ ra quyết định xử phạt ông Tuấn về hành vi thiếu chuẩn mực này, đồng thời chuyển hồ sơ cho UBKT Huyện uỷ Tri Tôn tiến hành xem xét kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tuấn.

Trước đó, trả lời Pháp luật TP.HCM, ông Phan Văn Sương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn khẳng định vụ việc của ông Tuấn đã được đưa ra tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy để xin ý kiến và cơ bản đã thống nhất trường hợp này phải có hình thức xử lý kỷ luật.





Ông Tuấn sẽ bị kỷ luật và bị phạt 7,5 triệu đồng (ảnh cắt clip)

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khu vực hồ thủy lợi Soài Check, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) mới được xây dựng và do Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn quản lý, trong đó trách nhiệm quản lý chính là ông Mai Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Trưởng Trạm thủy lợi huyện Tri Tôn. Thời gian gần đây có một số người dân vào tắm, câu cá… và ông Tuấn không cho vào vì khu vực này nguy hiểm.



Sáng 17-3, có một số người dân đến khu vực hồ thủy lợi Soài Check, ông Tuấn đến ngăn cản không cho vào nên xảy ra cự cãi giữa hai bên. Lúc này ông Tuấn rút súng ra đe dọa người dân và hình ảnh này bị quay clip rồi đưa lên mạng xã hội.

Sau khi xảy ra sự việc và clip được tung lên mạng xã hội, ngày 18-4, ông Phan Văn Sương, Phó Bí thư, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn đã chỉ đạo công an vào cuộc để làm rõ. Ông Tuấn ngay trong ngày 18-3 đã đến công an huyện giao nộp khẩu súng đã dùng để dọa người dân.

Bộ phận nghiệp vụ của Công an huyện Tri Tôn qua kiểm tra đã xác định khẩu súng ông Tuấn giao nộp là loại súng nhựa bắn đạn bi nhựa và nằm trong danh mục trò chơi nguy hiểm chứ không phải súng bắn đạn cao su (công cụ hỗ trợ). Ông Tuấn thừa nhận mua súng này ở tiệm bán đồ chơi trẻ em ở TP.HCM.

Ông Tuấn cũng trình bày do bức xúc những người vào hồ thủy lợi câu cá nhiều lần nên xảy ra cớ sự… Phía Công an huyện Tri Tôn sau đó xác định khẩu súng trò chơi mà ông Tuấn Giao nộp có hơn chục viên đạn nhựa tròn, công an đã tiếp xúc và làm việc với thanh niên bị ông Tuấn dùng súng nhựa đồ chơi bắn vào ngón chân, anh này chỉ bị sưng đỏ chứ không bị thương.