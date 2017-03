Tạm giữ 51 con bạc tại khách sạn của cán bộ công an

(PLO)- Ngày 25-1, theo nguồn tin riêng của báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng 16 giờ chiều 24-1, phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự (C45- Bộ Công an) phối hợp với công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức tài xỉu tại khách sạn Hoàng Phương 2 (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành).