Tạm giữ nhóm liên tục trộm tài sản tàu nước ngoài ​

Ngày 25-11, PC45 nhận được tin báo: Tàu KN FOREST (quốc tịch Singapore) đang neo đậu tại vùng biển H-23 vùng neo Bà Rịa-Vũng Tàu thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản vào khoảng 2 giờ sáng 23-11. Tài sản thiệt hại là 16 thùng sơn Jotun, loại 16 lít/thùng. Sau khi nhận được tin báo, PC45 phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, bộ đội biên phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khẩn trương điều tra xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 26-11, công an tiến hành triệu tập đến làm việc các đối tượng gồm Võ Văn Tươi (53 tuổi; quê Long An), Mai Văn Tý (44 tuổi, quê Long An), Trần Cư (36 tuổi) , Lê Văn Hậu (39 tuổi), Nguyễn Văn Hậu (42 tuổi), Lê Quý Đôn (41 tuổi), Huỳnh Văn Nghĩa (41 tuổi).

Bước đầu nhóm này khai nhận tối 22-11, Nguyễn Văn Hậu làm tài công chạy ghe của Đôn chở theo Tý, Lê Văn Hậu và Tươi đi rình tàu nước ngoài để trộm cắp.

Khi phát hiện có tàu hàng đến neo đậu tại khu vực H23, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nguyễn Văn Hậu và Mai Tý gọi điện thoại cho Phước (chưa rõ nhân thân lai lịch) thông báo. Phước lái ghe của Quẹo (con trai Tươi) chở Quẹo, Sáu, Ba Trái, Cường (Trần Cư), Tuấn, Thiện, Lờ và một người nữa chưa rõ nhân thân lai lịch đến ghe của Nguyễn Văn Hậu đang neo đậu. Khi ra đến nơi khoảng gần nửa đêm, Lê Văn Hậu cùng Tý nhảy sang ghe của Phước.

Nguyễn Văn Hậu và Tươi cho ghe đi dẫn đường, khi tiếp cận một tàu lớn (không xác định quốc tịch, số hiệu) ghe của Phước áp sát chuẩn bị leo lên để trộm cắp tài sản thì bị người trên tàu phát hiện nên bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm này tiếp tục áp sát một tàu lớn khác đang neo đậu (không xác định quốc tịch, số hiệu). Nguyễn Văn Hậu chở Tươi đi vòng quanh để cảnh giới, Phước cho ghe áp sát tàu, Tuấn, Thiện lấy dây chuẩn bị sẵn để leo lên boong. Phát hiện có sơn, nên Tuấn nên gọi đồng bọn cùng leo lên. Nhóm này dùng cưa sắt cưa khóa kho tàu, lấy trộm được hơn 30 thùng sơn rồi chuyển xuống dưới theo các dây đã buộc sẵn.

Chưa dừng lại, khi lấy hết số sơn trên tàu này, nhóm người trên tiếp tục di chuyển tìm tàu khác để trộm cắp. Khi áp sát tàu KN FOREST, cũng với thủ đoạn nêu trên, nhóm nnày vào kho lấy 16 thùng sơn loại Jotun, 16 lít. Khi đang chuyển sơn xuống ghe thì bị thủy thủ trên tàu phát hiện nên cả nhóm nhảy xuống ghe của Phước, bỏ chạy. Số sơn trộm được các đối tượng mang lên Long Thành, Đồng Nai giao cho một đối tượng khác đi bán, lấy tiền chia nhau.

Đến sáng 26-11, các đối tượng Đôn, Tý, Cư, Tươi, Nguyễn Văn Hậu và Lê Văn Hậu bị công an mời đến trụ sở để ghi lời khai và khai nhận như trên. Hiện PC45 đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng còn lại.