Tạm giữ tài xế taxi Mai Linh chở người đi 'truy sát' đồng nghiệp

Liên quan đến vụ một tài xế taxi Mai Linh ở Nghệ An bị "truy sát", ngày 8-8, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Từ Đức Dũng (22 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh tại Nghệ An) cùng bốn người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ 45 sáng 7-8, một nhóm khoảng năm người mang theo hung khí kéo đi tìm nhà anh Nguyễn Văn Phước (32 tuổi, tài xế hãng taxi Mai Linh tại Nghệ An, trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) để "truy sát" anh.

Khi anh Phước ra đường thì bị nhóm này chém vào người rồi bỏ trốn. Anh Phước được đưa đến khoa Hồi sức cấp cứu BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng vết thương thấu ngực. Ngay trong ngày, anh Phước đã được đưa đến khoa Ngoại lồng ngực phẫu thuật, cứu sống.



Anh Nguyễn Văn Phước đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Qua điều tra ban đầu và các nhân chứng cung cấp cho thấy ngày 6-8, giữa Dũng và anh Phước có mâu thuẫn, xích mích nhau về chỗ đậu xe đón khách trước Siêu thị Big C Vinh (TP Vinh). Hai bên lời qua tiếng lại, Dũng có nói: "Mi cứ chờ đó, mai tau xử mi".



Vợ của anh Phước cho biết anh Phước cứ nghĩ tài xế Dũng chỉ dọa đồng nghiệp thế thôi nhưng không ngờ sáng 7-8, Dũng lái xe taxi chở theo bốn thanh niên đến nhà, tìm anh Phước để "truy sát".

Các bác sĩ cho biết nếu vết chém ở ngực chỉ sâu thêm một tí nữa thì rất khó cứu sống được anh Phước.



Hiện anh Phước được cấp cứu, điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Cơ quan công an sẽ giám định tỉ lệ thương tích của anh Phước để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Dũng và các nghi can.