Thiếu niên 15 tuổi cướp ngân hàng ở Vũng Tàu

Sáng 7-8, theo tin từ Công an TP Vũng Tàu, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Cao Xuân Thắng (15 tuổi, tạm trú TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, Thắng cần tiền tiêu xài nên nghĩ ra kế hoạch cướp một ngân hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 3, TP. Vũng Tàu). Thắng chuẩn bị các dụng cụ như dao, súng nhựa, quần áo, mũ trùm đầu, balo, mũ bảo hiểm…

Chiều 6-8, Thắng mặc đồ ngụy trang bên ngoài, đội mũ bảo hiểm và bắt xe ôm xuống khu vực Bến xe TP Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa).

Hơn 17 giờ cùng ngày, Thắng đi vào một ngân hàng gần bến xe Vũng Tàu, giơ súng giả uy hiếp một nhân viên giao dịch tại ngân hàng trên, ném balo yêu cầu các nhân viên khác bỏ tiền vào túi.

Sau đó Thắng tiếp tục lấy dao đe dọa. Các nhân viên thấy súng nên lo sợ, la hét cầu cứu.

Lúc này, Thắng cũng hoảng nên chụp lấy balo chạy ra ngoài cửa. Các bảo vệ phía ngoài thấy Thắng cầm dao nên không đuổi theo.

Thoát ra ngoài, Thắng thuê xe ôm chở lên khu vực bãi tắm ở phường 10, TP. Vũng Tàu. Sau đó, người này cởi bỏ bộ đồ đã mặc ngụy trang trên người, vứt bỏ lại để không ai nhận ra.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP Vũng Tàu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương điều tra. Qua camera an ninh, nguồn tin từ người dân cung cấp và các biện pháp nghiệp vụ khác, tối cùng ngày, Công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ Thắng.

Trong đêm 6-8, Công an TP Vũng Tàu cũng đã truy tìm, tạm giữ tang vật, dụng cụ gây án mà Thắng vứt bỏ.