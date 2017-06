Trộm xe Ford Ranger rao bán thì bị bắt

Ngày 22-6-2017, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Quốc Dũng (32 tuổi, trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.



Chiếc ô tô tang vật

Trước đó, ngày 17-6, ông Phạm Tấn Hoàng (37 tuổi, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) trình báo cơ quan chức năng về việc bị mất chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Ranger biển số 81C-11499 đậu trước nhà.

Qua điều tra, công an xác định nghi can Dũng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại cơ quan công an, bước đầu Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã trộm xe ô tô của ông Hoàng, đang rao bán thì bị bắt.