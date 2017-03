Trưởng phòng tư pháp huyện bị cấp dưới đâm

Clip: Khống chế đối tượng Trương Văn Ai.

Khoảng 8 giờ sáng 10-3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đang làm việc ở cơ quan thì bất ngờ bị cán bộ cấp dưới là ông Trương Văn Ai dùng hung khí lao vào đâm thủng ruột.

Ông Đợi ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại BV. Ông Ai quay về nhà và chốt cửa lại cố thủ.





Lực lượng công an khống chế đối tượng Ai (ảnh MỸ TRÀ)

Lực lượng Công an huyện Trà Ôn, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thuyết phục ông Ai mở cửa ra đầu thú nhưng ông này vẫn không đồng ý và công an phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khống chế ông Ai vào lúc 11 giờ 45 phút trưa 10-3.

Hiện Công an huyện Trà Ôn tạm giữ ông Ai để điều tra làm rõ vụ việc.