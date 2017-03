Truy bắt kẻ sát hại nữ sinh lớp 7 ở khách sạn

Cơ quan CSĐT kêu gọi Thiên sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, hoặc ai biết nghi can này ở đâu thì báo về đội 9 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TPHCM, điện thoại số 08.38387414. Được biết trong thông báo truy tìm của công an, nghi can Nguyễn Văn Thiên có dáng người gầy cao khoảng 1m65, nước da trắng.