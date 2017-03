Truy tố bổ sung hai công an xã đánh chết học sinh

Sáng nay (17-10), Viện KSND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này đã ra cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh. Theo đó, hai công an viên xã Vạn Long cùng bị truy tố tội bắt người trái pháp luật là Lê Ngọc Tâm (31 tuổi) và Lê Minh Phát (24 tuổi). Ngoài ra, Lê Minh Phát còn bị truy tố tội cố ý gây thương tích, cùng với Lê Tấn Khỏe (sinh ngày 10-4-1999, ngụ xã Vạn Long).

Ngày 31-12-2013, hàng ngàn người dân chặn xe trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) để buộc các cơ quan chức năng đưa xác em Tu Ngọc Thạch đến trụ sở UBND xã Vạn Long để làm rõ nguyên nhân cái chết . Ảnh: TẤN LỘC

Cáo trạng trên thay thế cho cáo trạng ngày 14-5 của Viện KSND huyện Vạn Ninh. Trong cáo trạng lần thứ nhất của Viện KSND huyện Vạn Ninh chỉ truy tố Lê Minh Phát, Lê Tấn Khỏe tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự nên TAND huyện Vạn Ninh đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung dấu hiệu tội bắt người trái pháp luật của các công an xã Vạn Long. Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh có kết luận điều tra bổ sung, kết luận Lê Minh Phát, Lê Ngọc Tâm có hành vi bắt người trái pháp luật do không được lãnh đạo Công an xã Vạn Long phân công.

Cáo trạng mới nhất của Viện KSND huyện Vạn Ninh, cho biết do mâu thuẫn từ trước, lúc 15g30 ngày 29-12-2013, Lê Tấn Khỏe đuổi đánh em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh). Khi em Thạch đang đi trên đường liên thôn đối diện trụ sở UBND xã Vạn Long, Khỏe đã dùng chai nước khoáng bằng thủy tinh ném trúng vào đầu, làm đầu em Thạch sưng nề và té xuống đường. Sau đó, bạn bè chở Thạch đi tìm Khỏe và hai bên giải hòa. Nghe tin nhóm em Thạch đi tìm Khỏe, cho rằng hai nhóm thiếu niên sắp đánh nhau, Lê Minh Phát chạy xe máy đến báo cho ông Lê Văn Dũng (cha Khỏe, cũng là công an viên xã Vạn Long). Trong khi đó, khi nhìn thấy Thạch được bạn bè chở về nhà, Lê Ngọc Tâm điện thoại báo cho Lê Minh Phát đến truy bắt. Phát điện thoại cho ông Huỳnh Trung Thắng, Phó Công an xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, đến phối hợp truy bắt Thạch.

Người thân em Tu Ngọc Thạch bức xúc trước cái chết bất thường của em này. Ảnh: TẤN LỘC

Trên đường về nhà, đến đoạn qua xã Vạn Phước, khi nhìn thấy các công an xã đuổi theo, Thạch bỏ chạy nhưng bị Phát truy đuổi, bắt giữ. Thấy Thạch kháng cự, Phát dùng còng số 8 còng tay em này lại rồi dùng tay đánh vào mặt làm Thạch ngã xuống đất. Không dừng lại, Phát tiếp tục đạp lên người em Thạch. Trong khi kéo em Thạch lên lề đường, Phát còn đánh, đấm liên tiếp nhiều cái vào hai bên mang tai, mặt nạn nhân. Khi ông Huỳnh Trung Thắng đến can ngăn, Phát mới dừng đánh. Sau đó, Tâm dùng xe máy chở Phát và em Thạch đến trụ sở Công an xã Vạn Long. Tại đây, Phát tiếp tục dùng tay, chân đánh đấm vào ngực, sườn, đầu em Thạch. Sau đó, Công an xã Vạn Long gọi điện cho gia đình em Thạch đến bảo lãnh, đưa em về nhà.

Về đến nhà, em Thạch ói mửa, người lơ mơ và đến rạng sáng hôm sau (30-12-2013) thì gia đình đưa đi cấp cứu. Đến rạng sáng 31-12-2013, em Thạch tử vong khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa Khánh Hòa. Kết quả giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa cho thấy em Tu Ngọc Thạch chết do chấn thương sọ não.

Trong quá trình điều tra vụ án, người nhà em Thạch cho biết có nhiều nhân chứng nhìn thấy Lê Minh Phát dùng mũ bảo hiểm đánh em Thạch. Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng thu giữ một chiếc mũ bảo hiểm của Phát. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng chiếc mũ này bị rơi khi Phát truy đuổi em Thạch nên không xem đây là vật chứng của vụ án.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi em Tu Ngọc Thạch chết bất thường tại bệnh viện, từ trưa đến chiều 31-12-2013, hàng ngàn người dân địa phương kéo ra quốc lộ 1 đoạn qua xã Vạn Long, chặn xe để buộc các cơ quan chức năng đưa xác em Thạch đến trụ sở UBND xã Vạn Long để làm rõ nguyên nhân cái chết của em này cũng như xử lý những công an liên quan. Vụ việc đã khiến quốc lộ 1 tê liệt trong nhiều tiếng đồng hồ.