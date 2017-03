Vận chuyển gỗ lậu, còn đến trạm tấn công cán bộ kiểm lâm

Chiều nay (18-7), ông Nguyễn Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đại Hồng (huyện Đại Lộc), cho biết Trạm vừa có một cán bộ kiểm lâm bị một nghi can vận chuyển gỗ lậu chém vào người gây trọng thương, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.



Ông Nguyễn Thà, cán bộ kiểm lâm bị thương do nghi can vận chuyển gỗ lậu tấn công.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 12-7, một nghi can dùng xe mô tô không gắn biển số chở một hộp gỗ chạy bám theo sau xe tải chở xi măng để qua Trạm Kiểm lâm Đại Hồng. Sau khi phát hiện nghi can có dấu hiệu khả nghi, lực lượng kiểm lâm nhanh chóng kéo cổng kiểm soát để kiểm tra. Nghi can nhanh chóng bỏ xe chạy lấy người. Sau đó một lúc, nghi can quay lại chửi bới nhục mạ cán bộ kiểm lâm.

“Mặc dù phía Trạm đã đề nghị nghi can về trụ sở làm việc nhưng nghi can đã bỏ đi. Sau đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, y điều khiển xe máy quay lại Trạm tiếp tục xỉ vả cán bộ Trạm rồi sau đó rút dao tấn công một cán bộ kiểm lâm tên Nguyễn Thà. Ông Thà bị thương từ tai đến mép miệng phía bên phải. Sau khi chém người, nghi can đã bỏ đi” – Trạm trưởng Thanh nói.

Phía cơ quan Công an huyện Đại Lộc đã nhận được trình báo sự việc và đang tiến hành điều tra.

Theo tìm hiểu ban đầu, nghi can tên Minh (trú tại thôn Phước Vĩnh, xã Đại Đồng, Đại Lộc). Trước đó, nghi can này vận chuyển gần 0,3 m3 gỗ đinh khét (thuộc nhóm II) thì bị Trạm Kiểm lâm Đại Hồng phát hiện.