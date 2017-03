Vụ bắt cóc ở chợ Con Cuông là tin đồn thất thiệt

Từ chiều 22-4, trên trang Facebook Nghệ An News đăng tải hình ảnh xe ô tô con màu xanh với thông tin: "Thông báo đến toàn thể anh em trên cả nước, ai thấy chiếc xe màu này mang biển số 29D-XXX.54, trên xe có 1 nam 1 nữ. Đây là xe chuyên lừa đảo và bắt cóc trẻ em. Hôm qua vào lúc 13h30 chúng lừa ở chợ Con Cuông và bắt cóc hụt một em nhỏ ngay trước cổng chợ Con Cuông. Bị phát hiện nên chúng đã chạy mất...". Thông tin trên được hơn 50.000 lượt thích và hơn 10.000 lượt chia sẻ.









Thông tin đăng trên Facebook gây hoang mang dư luận.



Chiều 24-4, Thượng tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Công an huyện Con Cuông, cho biết không có ai trình báo về việc bắt cóc. Đồng thời, xác minh cho thấy thông tin đưa lên Facebook là thông tin thất thiệt nhằm câu like. Do vậy, công an huyện sẽ kiểm tra thông tin Facebook và tiến hành xử lý người tung tin đồn gây hoang mang dư luận.

Đến hôm nay (25-4), trang Facebook Nghệ An News đã gỡ hình ảnh và thông tin trên.