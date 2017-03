Vụ bị gia đình bạn gái còng, đánh gãy chân: Truy tố tội cố ý gây thương tích

Anh Toàn bị gẫy chân thời điểm đưa đi cấp cứu.

Các bị can gồm: Lê Tấn Trung (44 tuổi), Lê Thị Phương Lan (42 tuổi, vợ Trung), Lê Tấn Trí (20 tuổi, con trai Trung) cùng ở xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc.

Theo kết luận điều tra, tối ngày 19-4, nghe con gái là LNKQ (17 tuổi) nói lại đã bị bạn trai là anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, ngụ cùng ấp) có hành vi hiếp dâm. Lúc này bị can Lê Thị Phương Lan gọi điện yêu cầu Toàn đến nhà để nói chuyện. Tại đây, Toàn không thừa nhận hành vi hiếp dâm Q. nên bị mẹ con Lan dùng còng số 8 còng tay và dùng dây nịt đánh vào người.

Đúng thời điểm này Trung đi chơi về vợ và con trai nói lại sự việc nên Trung đã dùng vật dụng trong nhà đánh vào người Toàn. Sau đó, hai cha con Trí dùng ống hơi bọc đầu sắt đánh anh Toàn. Khi anh Toàn bỏ chạy thì Trung dùng dây điện trói nạn nhân lại và cầm nửa viên gạch ném vào chân Toàn.

Một lúc sau người thân gia đình anh Toàn cùng công an địa phương đến giải cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc chuẩn bị đưa anh Toàn đi, Trung còn cố tình dung bình ắc quy xe tải và xô nước ném vào người anh Toàn, rất may công an xã đã kịp can ngăn.

Theo kết quả giám định thương tích tạm thời, anh Toàn thương tật 20%.

V. Ngọc