Vụ cháy nhà ở quận 9: Lẽ ra 2 nạn nhân đã không chết!

Nhà còn có lối thoát hiểm là cửa sổ

Gần 5 giờ chiều 28-11, con đường Hồ Bá Phấn (phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM) nhốn nháo tiếng người la hét. Khói bốc ngùn ngụt. Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa. Trong căn nhà vẳng tiếng người kêu cứu thảm thiết rồi im bặt.



Cả ngôi nhà chìm trong biển lửa.

Vụ hỏa hoạn lớn đã khiến chị Trần Ngọc Bích (47 tuổi) và chị Thái Hiếu Sinh (ngụ quận Thủ Đức) kẹt trong đám cháy và tử vong. Chị Phạm Thị Thùy (29 tuổi, ngụ quận 9) phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại, chị Thùy đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng bị nhiễm độc, không nói được.

Chiều 29-11, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM) cho biết hai người phụ nữ đã có thể tự cứu sống bản thân mình nếu bình tĩnh hơn.

“Thực tế, ngôi nhà đó có hai cửa thoát hiểm. Một là cửa chính theo hướng cầu thang tầng trệt, cửa thứ hai chính là cửa sổ. Nạn nhân có thể leo qua cửa sổ, men theo lan can rồi từ từ thả mình xuống, cùng lắm chỉ bị thương chứ không thể chết ngạt. Nếu bình tĩnh hơn, nạn nhân sẽ biết vứt quần áo, chăn gối… xuống mặt đất làm nệm để an toàn khi rơi xuống! Ba người cùng ở trên tầng nhưng một người đã thoát ra được bằng cửa sổ, khả năng hai người kia chạy ra hướng cầu thang mà do khói quá, không thoát ra được nên bị ngạt, chết cháy trong đó...” - Trung tá Lê Mạnh Hà trầm ngâm nhớ lại.



Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC TP.HCM)

Ông nhấn mạnh người dân có thể dùng chăn, khăn mặt, khẩu trang, áo, mền,... (bất kỳ vật dụng gì có tác dụng như mặt nạ phòng độc) thậm chí là cả áo lót... nhúng nước như trường hợp cô gái ở Hà Nội để tự tạo ra mặt nạ chống độc cho mình. Những vật dụng dùng để phòng độc nên nhúng nước vì nước giúp lọc độc hiệu quả hơn và khói khó xuyên qua được. Vì đa phần, nạn nhân của các vụ hỏa hoạn thường không chết vì cháy mà họ chết vì bị ngạt khí độc.



Hai người phụ nữ tử vong, một người bị thương nặng, ngôi nhà bị thiêu rụi.

Nghi do chập điện

Khoảng sau một tiếng khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 9 phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 2 và Phòng Cứu nạn cứu hộ, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy của Cảnh sát PCCC TP.HCM đã khống chế được hoàn toàn lửa.

Bên trong ngôi nhà, đồ đạc, bàn ghế bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ ra những khung thép, các mảng tường bị đổ sụp. Mùi khét vẫn còn nồng nặc. Tường của một số ngôi nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng hư hỏng nặng. Và hai người phụ nữ đã vĩnh viễn chẳng thể trở về.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 9 và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường.

“Qua khám nghiệm, chúng tôi phát hiện có sự cố điện ở đường dây điện, cụ thể dây dẫn ổ cắm có hiện tượng nóng chảy, vón cục. Ở đó là chỗ cắm điện cho máy tính và quạt điện, Người hàng xóm qua chơi gần khu vực cửa cũng xác nhận phát hiện lửa bắt đầu bùng cháy ở đó. Ngay gần đó lại là những tấm thảm nhựa là những chất bắt cháy nhanh. Đó là thông tin ban đầu, nguyên nhân chính thức phải đợi kết luận chính thức từ giám định pháp y, cơ quan cảnh sát điều tra”.