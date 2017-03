Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hôm nay, sẽ khởi tố hai nghi can

“Hôm nay (13-7), cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước sẽ khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng hai nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến để điều tra về hai tội danh giết người, cướp tài sản” - tối 12-7, nguồn tin từ Công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Phước cho biết.

Đòi xét nghiệm ADN để chứng tỏ mình oan

Đến thời điểm này, Dương và Tiến đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hoàn toàn hành vi phạm tội. Tuy nhiên, để hai nghi can này nhận tội là cả một quá trình đấu tranh gian nan của ban chuyên án.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (C45), Bộ Công an cho hay: “Ngay từ đầu, căn cứ hiện trường vụ án, ban chuyên án đã khoanh vùng Dương là nghi can chính và xác định đây là vụ án có liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Trong những ngày đầu công an lấy lời khai, Dương tỏ ra rất bình tĩnh, đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm. Chỉ khi ban chuyên án đưa ra đầy đủ chứng cứ (kết quả giám định vết máu của hung thủ để lại hiện trường phù hợp với vết xước trên tay Dương - PV), tới 15 giờ ngày 10-7, Dương mới nhận tội và khai ra nơi ở của Vũ Văn Tiến”.

Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an cho biết thêm: Dương đã lên kế hoạch khá hoàn hảo để qua mắt cơ quan điều tra. Sau khi gây án, nhận tin nhắn của người giúp việc là cả gia đình ông Mỹ đã bị sát hại, Dương quyết định không bỏ trốn mà quay trở lại hiện trường. Dương đã tính trước nếu bỏ trốn thì công an sẽ xác định ngay anh ta là nghi can chính của vụ án.

“Trong các ngày 8 và 9-7, khi ban chuyên án có đủ chứng cứ xác định Dương là nghi can, các trinh sát của C45 và Công an tỉnh Bình Phước đã bí mật mời Dương về trụ sở công an địa phương để làm việc. Tuy nhiên, Dương cho rằng mình không có liên quan gì và khóc lóc trước mặt các điều tra viên rằng anh ta yêu Linh thì làm sao hại gia đình cô được. Dương cũng đề nghị công an hãy lấy ADN đi giám định để chứng minh mình oan” - vị lãnh đạo này nói.





Nghi can Dương, Tiến cùng vật chứng vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.ĐỨC

Đi nhậu để lấy chứng cứ ngoại phạm

Một cán bộ tham gia ban chuyên án thông tin thêm: Sau khi nhận tội, Dương đã khai ra kịch bản hòng qua mặt công an của mình. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, tối 6-7 Dương mời nhiều bạn bè đi nhậu sau đó về xưởng gỗ nơi mình làm việc đánh răng, rửa mặt, rồi đi ngủ. Khi thấy mọi người trong khu trọ của xưởng gỗ (ở Hóc Môn) đã ngủ, Dương mượn xe rồi đến phòng trọ của Tiến chở Tiến chạy một mạch từ TP.HCM đến nhà nạn nhân. Khi tới trước nhà ông Mỹ, Dương dùng SIM rác nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng.

“Trước khi gây án, Dương dụ dỗ Vỹ nhiều lần là chỉ cần ra mở cửa để Dương vào nhà hù dọa ông Mỹ lấy tiền thì sẽ được cho tiền và cho gà để nuôi. Khi mở cổng, Vỹ bị Dương và Tiến trói tay, bịt miệng nên cố chạy vào nhà kêu cứu và bị sát hại” - vị cán bộ này thông tin.

Riêng về Tiến, lúc công an ập vào phòng trọ bắt thì anh ta đang định bỏ trốn. Tại phòng trọ, công an phát hiện nhiều viên thuốc ngủ. Tiến khai nhận đã định uống thuốc ngủ tự tử vì cảm thấy bất an, hối hận.