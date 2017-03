Vụ xác HS trong bao tải trôi sông: Nghi can là bạn của nạn nhân

Cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Kim An (19 tuổi, quê Bình Định, tạm trú quận Bình Tân) là bạn học cùng với Đạt tại Trung tâm dạy lập trình game tại tòa nhà VTC (đường Cộng Hòa, quận Tân Bình).

Đến tối 11-3, sau quá trình thẩm vấn lấy lời khai, nghi can Nguyễn Kim An đã thừa nhận hành vi bắt cóc, tống tiền rồi sát hại Lưu Vĩnh Đạt. Từ lời khai của An, công an đã thu giữ được chiếc xe máy hiệu Yamaha Ultimo của Đạt. Được biết tối 10-3, An vẫn cùng với thầy cô và bạn bè đến viếng đám tang của Đạt và bị công an bắt tạm giữ do xác định An là nghi can gây án.

Hung thủ là bạn nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, trước khi Đạt mất tích một ngày (25-2), An có rủ Đạt đi uống cà phê rồi mời Đạt ăn một ly kem khiến Đạt bị choáng váng. Đúng lúc chị Lệ (mẹ Đạt) gọi điện thoại kêu về nên Đạt ra về. Khi về thấy con có biểu hiện như người say, chị Lệ thắc mắc thì Đạt trả lời: “Ăn kem xong con thấy đầu óc choáng váng, không hiểu sao con chạy xe về nhà đến 80 km/giờ”. Chị Lệ nghi ngờ Đạt bị uống chất kích thích nên nói sáng mai dẫn đi thử nước tiểu thì Đạt không đồng ý.





Theo chị Nguyễn Thị Lệ, gia đình đã cầu cứu cơ quan công an nhưng con chị vẫn bị sát hại. Ảnh: ht

Tiếp đó, tối 26-2, An lại rủ Đạt nghỉ học qua nhà trọ của An ở quận Bình Tân. Tại đây, nhiều khả năng An cho Đạt ăn uống thức ăn có chứa thuốc mê khiến nạn nhân bất tỉnh, từ đó khống chế nạn nhân và lên kế hoạch tống tiền gia đình chị Lệ.

Chị Lệ cho biết những ngày qua chị đã nghi ngờ An là hung thủ vì có nhiều biểu hiện nghi vấn. Chị Lệ cho biết trước đây Đạt thường nói An là bạn thân và dẫn An về nhà một lần. Thời gian gần đây, chị Lệ nghe con nói An bị mất xe máy, laptop nên thường rủ Đạt đi chung xe, xài chung laptop.

Sau khi xảy ra việc Đạt bị mất tích, sáng 27-2, chị Lệ mở Facebook qua máy tính xách tay của Đạt thì phát hiện tối An và Đạt nhắn tin qua lại rủ nhau đi xem phim. Lập tức, chị Lệ có liên lạc với cô giáo của Đạt nhờ hỏi thăm tin tức từ An thì An nói không biết Đạt ở đâu… Khi chị Lệ hỏi tối hôm qua An có đi cùng Đạt xem phim không thì An phủ nhận nên chị dấy lên nghi ngờ. Từ các nghi vấn này, chị Lệ đã trình báo cho Công an quận Bình Tân. Ngày 28-2, Công an quận Bình Tân có mời An đến làm việc, sau buổi làm việc An được về. Những ngày Đạt mất tích, An lại qua nhà chị Lệ và vẫn tỏ thái độ rất bình thường.

Kêu cứu nhưng không được quan tâm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, gia đình chị Nguyễn Thị Lệ (ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân) rất bức xúc trước việc công an địa phương không quyết liệt vào cuộc để xảy ra hậu quả Lưu Vĩnh Đạt bị sát hại.

Theo diễn biến, ngày 26-2, chị Lệ đến Công an phường An Lạc A trình báo việc con mất tích. Theo chị Lệ, sau khi nghe chị trình bày thì một người nói: “Cái này chắc con chị hùa theo người ta tống tiền, chị xem con chị có chơi cờ bạc, thiếu nợ ai không thì báo tiếp”.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 27-2, chị Lệ nhận được tin nhắn chuẩn bị 500 triệu đồng hẹn một giờ nữa ra Hàng Xanh giao tiền. Chị lập tức gọi cho ông Hồng - Trưởng Công an phường An Lạc A thì ông hướng dẫn chị nên thương lượng, trả giá và yêu cầu cho gặp mặt con rồi tính.

Do có người nhà làm tại công ty viễn thông, chị Lệ yêu cầu Công an quận Bình Tân định vị vị trí kẻ bắt cóc nhưng Công an quận Bình Tân trả lời: “Cứ ở nhà đi, chị bắn tin nhắn của nó qua điện thoại cho chúng tôi là được”.

Nhận thấy Công an quận Bình Tân chậm vào cuộc, chiều 1-3, vợ chồng chị Lệ lên Cơ quan CSĐT về tội phạm TTXH (PC45), Công an TP.HCM cầu cứu. Tại PC45, cán bộ trực ban đọc đơn tường trình rồi nói: “Đây là vụ án tống tiền nghiêm trọng, khi nào Công an quận Bình Tân không làm, chuyển hồ sơ lên thì PC45 mới làm”.

Ngày 3-3, vợ chồng chị Lệ nhận được tin nhắn từ SIM khuyến mãi với nội dung xưng là Đạt, tự nhận Đạt dựng lên chuyện bắt cóc để tống tiền gia đình và Đạt sẽ bỏ đi xa một thời gian. Khi chị Lệ báo tin cho cảnh sát khu vực tên là Duy thì anh Duy trả lời: “Chắc con bà nó gây chuyện nên sợ, đi đâu vài bữa sẽ về”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo công an quận nhận định: “Khi tiếp nhận thông tin trình báo tội phạm, công an quận, huyện phải lập hồ sơ, nhận định có phải bắt cóc thật hay không. Trong vụ việc này kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc trên 500 triệu đồng, đe dọa thủ tiêu nạn nhân là tính chất nguy cấp thì cần phải báo lên Công an TP để phối hợp điều tra…”.

HOÀNG TUYẾT