Caffeine ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta thế nào?

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), đăng trên Healthline cho biết khoảng 80% người trưởng thành ở Hoa Kỳ sử dụng một loại caffeine mỗi ngày.

Bản thân Caffeine không có nhiều giá trị dinh dưỡng. Nó không có mùi vị nào, nên đôi khi không nhận thấy được sự tồn tại của nó trong các loại thực phẩm hoặc đồ uống. Ngay cả một số loại thuốc cũng có thể chứa caffeine mà bạn không hề biết.



Caffeine có trong nhiều loại thực phẩm và nước uống. ẢNH: INTERNET

Thành phần này hầu như luôn gây ra một số triệu chứng. Khi sử dụng ở mức độ ít, bạn có thể cảm thấy năng động hơn nhưng theo thời gian, sử dụng quá nhiều caffeine có thể gây nghiện. Theo Mayo Clinic, tiêu thụ ít hơn 400 mg caffeine mỗi ngày (khoảng bốn ly cà phê) là an toàn cho hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh. Vì vậy hãy đọc nhãn sản phẩm và thông tin đồ uống để điều chỉnh lượng caffeine bạn tiêu thụ. Khi bạn tiêu thụ cùng một lượng caffeine hằng ngày, cơ thể của bạn phát triển sự đáp ứng và dung nạp với chúng. Các yếu tố khác như tuổi, khối lượng cơ thể và tình trạng sức khỏe tổng thể cũng ảnh hưởng đến khả năng dung nạp của cơ thể đối với caffein. Nếu bạn muốn cắt giảm lượng caffein, tốt nhất là hãy giảm một cách từ từ.



Dưới đây là những tác động của caffeine lên cơ thể chúng ta.

Hệ thống thần kinh trung ương

Caffeine hoạt động như một chất kích thích hệ thống thần kinh trung ương. Khi nó đến não của bạn, hiệu quả đáng chú ý nhất là tỉnh táo. Bạn sẽ làm việc năng suất và ít mệt mỏi hơn, do đó nó là một thành phần phổ biến trong các loại thuốc để điều trị hoặc kiểm soát buồn ngủ, nhức đầu và chứng đau nửa đầu. Các nghiên cứu cũng cho thấy những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer thấp hơn, chứng mất trí và giảm nguy cơ tự tử 45%.

Những lợi ích này chỉ giới hạn trong những người uống cà phê có tỉ lệ octan cao (high-octane) chứ không phải các loại hạt cà phê decaf đã được loại bỏ caffeine). Một số người cho rằng cà phê là thức uống có lợi cho sức khỏe nhưng cũng giống như hầu hết các loại thực phẩm khác, việc lạm dụng cà phê có thể gây ra phản ứng phụ. Ví dụ, quá nhiều caffeine có thể gây ra nhức đầu. Điều này chủ yếu liên quan đến sự dung nạp của cơ thể với caffeine. Các mạch máu trong não của bạn trở nên quen với tác dụng của caffeine, vì vậy nếu bạn đột ngột ngưng dùng caffeine, nó có thể gây đau đầu.

Các triệu chứng khác của việc cai caffeine bao gồm: Lo ngại, cáu gắt, buồn ngủ. Ở một số người, ngừng sử dụng caffeine đột ngột có thể gây nên run rẩy. Mặc dù rất hiếm xảy ra nhưng các triệu chứng quá liều caffeine bao gồm: Lú lẫn, ảo giác, nôn. Sử dụng quá liều còn có thể dẫn đến tử vong do co giật. Theo Mayo Clinic, quá liều có thể xảy ra khi tiêu thụ một lượng caffeine lớn, khi sử dụng một số loại nước uống tăng lực hoặc thuốc có caffeine. Khoảng 400 mg caffeine được coi là an toàn, tương đương với khoảng bốn cốc cà phê, mặc dù lượng caffeine trong các loại đồ uống thường dao động rất nhiều.

Hệ tiêu hóa và bài tiết

Caffeine làm tăng lượng acid trong dạ dày và có thể gây ra chứng ợ chua hoặc đau bụng. Nó không được chứa trong cơ thể bạn, mà được xử lý trong gan và thoát ra ngoài qua nước tiểu. Đây là lý do tại sao bạn đi tiểu nhiều hơn khi uống cà phê. Nếu bạn gặp các vấn đề về dạ dày, như trào ngược acid hoặc loét, hãy hỏi bác sĩ về việc sử dụng caffeine.

Hệ tuần hoàn và hô hấp

Caffeine được hấp thu từ dạ dày của bạn, đạt đến mức cao nhất trong máu sau 1 hoặc 2 giờ. Caffeine có thể làm cho huyết áp của bạn tăng lên trong một thời gian ngắn. Tác dụng này được cho là do sự gia tăng adrenaline, adrenaline giúp làm giảm sức cản tuần hoàn ngoại vi từ đó gây tăng huyết áp. Với đa số mọi người, caffeine không gây tác dụng lâu dài đối với huyết áp, nhưng nếu bạn bị rối loạn nhịp tim thì caffeine có thể làm tin bạn khó chịu hơn. Nếu bị cao huyết áp hoặc các vấn đề tim mạch liên quan, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng caffeine.

Lạm dụng caffeine có thể gây nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim hoặc các vấn đề hô hấp. Trong một số ít trường hợp, sử dụng quá liều caffeine có thể dẫn đến tử vong do co giật hoặc rối loạn nhịp tim

Hệ xương và cơ

Dùng Caffeine với số lượng lớn có thể gây trở ngại cho sự hấp thụ và chuyển hóa canxi. Điều này có thể góp phần làm loãng xương. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều, caffeine có thể khiến cơ bắp của bạn co giật. Nếu bạn ngừng sử dụng caffeine đột ngột, rất có thể bạn sẽ bị đau nhức cơ.

Hệ thống sinh sản

Caffeine đi trong máu và đi vào nhau thai. Vì nó là một chất kích thích, nó có thể làm cho nhịp tim của bé và sự trao đổi chất tăng lên. Lạm dụng nhiều caffeine cũng có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi và tăng nguy cơ sẩy thai.

Theo Phòng khám Mayo, bạn nên hạn chế lượng tiêu thụ caffeine từ 200 đến 300 miligam mỗi ngày nếu bạn đang cố gắng mang thai.