Những thực phẩm có khả năng gây bệnh cao

Từ những năm 2009 đến 2015, các loại thực phẩm như thịt gà, heo và rau quả là các thực phẩm đứng đầu danh sách các thực phẩm gây bệnh và là nguyên nhân gây ra bệnh lý cho 2.572 bệnh nhân, theo Healthline.

Lý do rau bị xếp vào danh sách là một trong những loại thực phẩm có khả năng gây bệnh cao là vì một số loại rau được trồng rất gần đất và một số loại rau quả mọc trên bề mặt đất nếu không được làm sạch và làm chín đúng cách chúng có thể mang vi khuẩn vào cơ thể cho người dùng.



Theo TS William Schaffner: “Chúng ta phải nhận thức rằng nguồn gốc thực phẩm của chúng ta không vô trùng. ”Những loại thực phẩm khác chúng ta có thể khử trùng bằng cách nấu chín nhưng đối với một số loại rau ăn sống thì đây lại là một thách thức cho việc khử khuẩn cho chúng, vì trên thực tế chúng ta không thể làm sạch vi khuẩn trên rau hoàn toàn chỉ với phương pháp rửa thông thường.



Các loại rau có thể bị nhiễm khuẩn từ đồng ruộng, có thể do phân động vật hoặc do nguồn nước tưới tiêu bị ô nhiễm.

Đối với những thực phẩm là động vật có vỏ như trai, hàu, sò… cũng khá dễ gây bệnh cho con người vì chúng thường dễ bị nhiễm khuẩn nếu chúng được nuôi trồng hay đánh bắt ở những vùng nước bị ô nhiễm.

Đối với thịt gà và thịt lợn cũng có nguy cơ gây bệnh cao, do thịt có nguy cơ bị nhiễm khuẩn vì có thể do chúng sống trong môi trường bị ô nhiễm, các lò giết mổ không đủ điều kiện vệ sinh, vận chuyển không an toàn, quá trình chế biến không đảm bảo an toàn. Đặc biệt, trường hợp nhiễm khuẩn chéo cũng có thể xảy ra trong trường hợp nếu thịt bị nhiễm khuẩn được để chung với thịt sạch.

Chính vì thế, chúng ta nên cẩn thận hơn trong khâu bảo quản và chế biến thực phẩm: Nên rửa tay thật kỹ trong quá trình chế biến và nấu nướng, vệ sinh thật kỹ những dụng cụ chế biến thực phẩm vì vi khuẩn gây bệnh có thể bám vào tay hoặc dụng cụ chế biến; nên để riêng thức ăn sống và thức ăn chính để tránh bị nhiễm khuẩn chéo; cần nấu kỹ các loại thức ăn để tiêu diệt hầu hết các vi sinh vật nguy hại.